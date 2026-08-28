'민주당TV' 9월 1일 공식 출범…김민석, 오전 7시 라이브 방송 고정 출연

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 28일 유튜브 채널 델리민주를 민주당TV로 바꿨다
- 민주당은 9월 1일 아침 라이브 파일럿 방송을 시작했다
- 김민석 대표가 고정 출연해 당 메시지를 직접 전달한다
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당 공식 메시지 1차 발신처 역할…김민석, 라이브 직접 소통
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당이 기존 공식 유튜브 채널인 '델리민주'를 '민주당TV'로 확대 개편하고, 김민석 당대표가 직접 아침 라이브 방송에 고정 출연해 대국민·대당원 소통 전면에 나선다.
민주당은 오는 9월 1일부터 공식 유튜브 채널의 명칭을 '민주당TV'로 변경하고, 단순 회의 중계 채널에서 벗어나 당에서 생산되는 모든 뉴스와 메시지의 기본 플랫폼으로 재편한다고 28일 밝혔다.
이번 개편의 핵심인 아침 라이브 방송은 매주 화·목요일 오전 7시부터 약 1시간 동안 진행된다. 파일럿 방송은 9월 1일과 3일, 8일, 10일 총 4회에 걸쳐 방영되며, 시청자 의견을 수렴해 9월 14일부터 주 5일 정규 방송으로 전환될 예정이다.
특히 방송 1부에는 김민석 당대표가 라디오 콘텐츠가 정착될 때까지 직접 고정 출연한다. 김 대표는 당의 핵심 현안 이슈와 정책 기조를 국민과 당원들에게 가장 먼저 직접 전달하며 '공부하는 정당'의 면모를 강화하고 쌍방향 직접 소통을 이끌 방침이다.
이어지는 2부 방송에는 팟캐스트 및 방송계에서 알려진 전 '매불쇼' 메인 작가팀이 합류해 정치 현안에 대중적 재미를 더한 '폴리테인먼트(Politics+Entertainment)' 콘텐츠를 선보인다.
한웅현 민주당TV 준비TF(태스크포스) 단장은 "책임 있는 공론장의 허브이자 신뢰도 높은 1차 정보 발신처로서 쌍방향 소통 플랫폼 역할을 다하겠다"고 강조했다.
김남준 민주당 홍보위원장도 "민주당TV는 단순 콘텐츠 생산 채널을 넘어 진보와 중도를 아우르는 '오픈 TV' 플랫폼으로 운영될 것"이라며 "기존 민주진보 및 중도 채널들과 경쟁하지 않고 협력하는 건강한 공론장 생태계를 구축하겠다"고 밝혔다.
allpass@newspim.com