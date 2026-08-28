KB증권 둔촌역PB센터, '2026년 하반기 투자 전략' 주제로 설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 28일 투자설명회를 연다고 밝혔다.
- 다음달 3일 강동구서 하반기 전략을 설명한다.
- 토러스운용·KB증권 강연자가 시장 전망을 공유한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 28일 '2026년 하반기 투자 전략, 상승장의 다음 페이지'를 주제로 투자설명회를 개최한다고 밝혔다.
KB증권에 따르면 이번 설명회는 다음 달 3일 오후 2시 서울 강동구 올림픽파크포레온 아파트 3단지 내 커뮤니티센터 세미나실에서 진행되며, 지난해 10월 개점한 KB증권 둔촌역PB센터가 올림픽파크포레온 입주민과 고객을 대상으로 하반기 시장 전망과 투자 전략을 제공하기 위해 마련됐다.
강연에는 ▲김지현 토러스자산운용 연구원 ▲김주빈 KB증권 둔촌역PB센터 부센터장 및 김진규 PB가 참여해 글로벌 증시 환경 분석과 주요 투자 테마 등을 중심으로 투자 인사이트를 공유할 예정이다.
김창호 KB증권 둔촌역PB센터장은 "최근 주식시장의 변동성이 확대되면서 투자자들의 시장 판단과 자산배분에 대한 고민도 깊어지고 있다"며 "이번 투자설명회가 고객들이 시장을 보다 입체적으로 이해하고 자신의 투자 성향에 맞는 전략을 세우는 데 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
투자설명회는 사전 신청을 통해 선착순으로 참석할 수 있으며, 참가를 희망하는 고객은 KB증권 둔촌역PB센터로 유선 문의하면 된다.
rkgml925@newspim.com