해군, 세종대왕함 첫 민간 창정비…한화오션과 6개월 MRO

AI 핵심 요약beta
- 해군이 27일 한화오션과 세종대왕함 MRO 계약을 체결했다
- 이지스 구축함 창정비를 민간 조선소에 맡긴 것은 처음이다
- 해군은 민군 협력으로 정비 효율과 전투준비태세를 높이겠다 했다
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승조원은 전투·훈련 집중… 민간 조선소·전문업체가 고난도 정비
기품원 정부검사 매뉴얼 첫 적용… 제주 정비센터 민간 위탁도 추진
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군이 한국 해군의 첫 이지스 구축함인 세종대왕함(DDG·7600t급)의 창정비를 민간 조선소에 맡긴다. 이지스 구축함의 창정비를 외주 방식으로 시행하는 것은 처음이다.
해군은 27일 한화오션과 세종대왕함 MRO(유지·보수·정비) 계약을 체결했다고 28일 밝혔다. 세종대왕함은 오는 9월부터 2027년 3월까지 약 6개월간 창정비를 받는다.
이번 사업은 그동안 해군 정비창이 중심이 돼 수행해 온 수상함 창정비에 민간 인프라를 본격 도입하는 첫 사례다. 해군은 병역자원 감소 상황에서 장병들이 정비 업무 부담을 덜고 전투임무, 교육훈련, 휴가 등 전투력 회복 활동에 집중할 수 있도록 정비지원 체계를 바꾸고 있다고 설명했다.
창정비에는 조선소와 전문 장비업체가 직접 참여한다. 해군은 최첨단 전투체계가 집약된 이지스 구축함의 정비 전문성과 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 일부 정비 분야에는 중소 MRO 업체도 참여해 관련 산업의 동반성장과 지역경제 활성화 효과도 노린다.
국방기술품질원은 이번 창정비에서 '함정 MRO 정부검사 표준 매뉴얼'을 처음 적용한다. 주요 정비 장비와 부품에 대한 검사를 통해 정비 품질과 신뢰성을 확인한다는 계획이다.
정비 기간에는 선박안전법상 정기검사 기준도 적용한다. 주요 핵심 장비는 원제작사가 직접 정비해 성능을 복원하고, 침실·세면장 등 승조원 거주구역 개선 공사도 병행한다.
신유찬 해군본부 군수참모부장(준장)은 "민간의 전문역량을 접목해 군 정비 인력을 효율적으로 운용하고 함정 전투준비태세를 유지하기 위한 조치"라며 "승조원은 전투임무에 집중하고 정비·지원 분야는 민간 전문역량을 활용하는 방향으로 민군 협력을 확대하겠다"고 했다.
박정은 방위사업청 기반전력사업지원부장은 "해군 수상함의 정비 효율성을 높이고 전투태세를 유지할 수 있는 민군 협력 MRO 사업 모델"이라며 "국내 방산업체의 함정 MRO 수행 역량과 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 했다.
해군은 올해 수상함 외주상가와 항만서비스 용역사업을 시행 중이다. 2027~2028년에는 제주 야전정비지원센터의 민간 위탁 시범사업도 추진할 예정이다.
gomsi@newspim.com