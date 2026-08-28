SK에코플랜트, SK에코엔지니어링 흡수합병…AI 인프라 경쟁력 키운다

AI 핵심 요약beta
- SK에코플랜트가 28일 SK에코엔지니어링 흡수합병을 결정했다.
- 합병기일은 12월 1일로 AI 인프라 사업 확대에 나섰다.
- 설계·시공 일원화로 반도체·데이터센터 경쟁력 높인다.
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엔지니어링 역량 내부로 편입
반도체·AI 데이터센터 등 수주 강화
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = SK에코플랜트가 SK에코엔지니어링과 조직을 합쳐 인공지능(AI) 인프라 사업 확대에 나선다.
28일 SK에코플랜트는 전일 이사회를 열고 100% 자회사인 SK에코엔지니어링을 흡수합병하기로 결정했다고 공시했다. 합병기일은 오는 12월 1일이다.
이번 합병은 경영 효율성을 높이는 동시에 반도체와 AI 데이터센터를 중심으로 한 인프라 사업의 시너지를 확대하기 위해 추진됐다. 관련 분야의 신규 투자와 증설이 늘어나는 상황에서 양사에 나뉘어 있던 프로젝트 수행 기능을 하나로 모으겠다는 것이다.
합병이 완료되면 SK에코엔지니어링이 보유한 설계·엔지니어링 기능은 SK에코플랜트 내부로 편입된다.
SK에코엔지니어링은 국내외 복합화력·열병합발전소와 터미널 등 에너지 인프라 분야를 비롯해 배터리와 리튬이온배터리 분리막(LiBS), 바이오 등 첨단 산업플랜트 사업을 수행해왔다.
SK에코플랜트는 이번 합병으로 SK에코엔지니어링의 플랜트·첨단 산업시설 엔지니어링 역량과 자사의 시공·사업관리 능력을 결합할 수 있을 것으로 보고 있다.
반도체 생산공장과 AI 데이터센터는 초기 기획부터 설계·시공·준공까지 각 단계가 긴밀하게 맞물리는 사업인 만큼 통합 효과가 클 것으로 기대하고 있다. 프로젝트 초기 단계부터 원가와 공기를 함께 관리할 수 있어 사업 수행 효율을 높이고 수익성 개선에도 도움이 될 수 있다는 설명이다.
SK에코플랜트는 최근 AI 데이터센터 관련 조직을 통합한 전담 사업단을 신설하는 등 AI 인프라 사업 확대에도 힘을 싣고 있다. 이번 합병을 계기로 설계부터 시공까지 이어지는 사업 수행 체계를 일원화해 AI 데이터센터와 반도체 등 첨단 인프라 분야의 수주 경쟁력을 강화할 방침이다.
SK에코플랜트 관계자는 "이번 합병은 조직 통합을 넘어 SK그룹의 'AI 풀스택' 전략에 발맞춰 AI 인프라 생태계의 핵심 파트너 입지를 공고히 하기 위한 전략적 선택"이라며 "통합 시너지를 기반으로 AI 인프라 솔루션 기업으로의 전환을 가속하고 수익 중심 성장을 이어가겠다"고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com