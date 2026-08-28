[프로축구] 대전 유망주 DF 김도연, 독일 바이에른 뮌헨 이적…구단 유스 출신 세 번째 유럽행

AI 핵심 요약beta
- 대전하나시티즌 유스 김도연이 27일 바이에른 뮌헨으로 이적했다.
- 김도연은 U-15·U-18을 거쳐 지난 4월 준프로 계약을 맺었다.
- 뮌헨은 지난달 22일부터 이달 4일까지 테스트 후 영입했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 대전하나시티즌 유소년 출신 수비수 김도연(18·충남기계공고 3학년)이 독일 명문 바이에른 뮌헨 유니폼을 입는다.
대전은 지난 27일 김도연이 바이에른 뮌헨으로 이적한다고 밝혔다.
하나금융그룹이 대전을 인수한 뒤 구단 출신 유망주가 유럽 무대로 향한 것은 배준호(스토크시티), 윤도영(마그데부르크)에 이어 김도연이 세 번째다. 대전 구단은 "구단의 유스 육성 시스템의 우수성을 입증한 뜻깊은 성과"라고 자평했다.
왼쪽 측면 수비수인 김도연은 정확하고 날카로운 크로스, 왕성한 활동량, 뛰어난 동료와의 연계 플레이 능력이 장점으로 평가 받는다.
김도연은 대전 15세 이하(U-15), 18세 이하(U-18) 유소년팀을 거쳤다. 지난 4월에는 준프로 계약을 맺으며 가능성을 인정받았다. 아직 K리그 프로 무대에는 정식 데뷔하지 않았다.
바이에른 뮌헨은 김도연의 잠재력을 눈여겨보고 지난달 22일부터 이달 4일까지 현지 테스트를 진행했다. 테스트를 거친 뒤 최종적으로 영입을 결정했다.
김도연은 "새로운 환경에서 도전하게 돼 설렌다. 그동안 대전에서 축구할 수 있어서 영광이었다"고 말했다. 이어 "이끌어 주신 황선홍 감독님과 코칭스태프, 지원스태프분들께 진심으로 감사드린다"며 "비록 짧은 기간이었지만 프로 형들과 함께한 시간은 매우 값지고 행복했다. 멀리서도 항상 대전을 응원하겠다"고 소감을 전했다.
football1229@newspim.com