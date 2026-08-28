토스뱅크, '외화 모으기' 분당 119번 적립…실사용 중심 확장

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 28일 외화 모으기 이용이 늘었다고 밝혔다.
- 분당 약 119번 적립되며 외화 저축 수요가 커졌다.
- 외화 저금통은 4주 차에 6배 늘었고 서비스 확대를 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스뱅크가 외화 모으기 서비스를 통해 분당 약 119번의 외화 적립이 이뤄지고 있다고 28일 밝혔다.
이는 ▲정기적으로 모으기 ▲이자 달러로 모으기 ▲외화 저금통 등 전체 외화 모으기 서비스의 최근 한 달간 적립 건수를 집계한 결과다.
최근 외환 서비스 이용 행태가 변화하고 있다. 환율이 급변할 때 일시적으로 환전하던 방식에서 벗어나, 평소 꾸준히 외화 자산을 늘려가는 이용 형태가 늘어난 것으로 파악된다.
지난 7월 30일 출시된 자동환전 외화보통예금 상품 '외화 저금통'의 일평균 저금 건수는 출시 첫 주 대비 4주 차에 6배 이상으로 증가했다. 신상품 출시 초반 반짝 관심에 그치지 않고 시간이 지날수록 이용 건수가 늘어나는 흐름을 보였다. 이는 환율 변동과 무관하게 외화 자산을 축적하려는 이용자가 늘어난 결과로 풀이된다.
정해진 주기로 외화를 매수하는 '정기적으로 모으기'는 출시 이후 매달 이용률이 80%를 넘어서며 설정해 둔 적립 루틴을 유지하는 경향이 높게 나타났다. 원화 이자를 달러로 자동 환전해 적립하는 '이자 달러로 모으기' 활성 이용자 수 역시 현재 약 35만 명으로 집계됐다.
토스뱅크 관계자는 "환율 변동에 상관없이 매일 자동으로 외화를 모으는 고객 지표를 확인했다"며 "외환을 편리하게 관리할 수 있도록 모으기 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com