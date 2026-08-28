김민석 "민주당 의원 전원에 미션 부여할 것…K-황금시대 총력전 돌입"

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28일 인천 국회의원 워크숍 중 최고위 개최

한병도 "정기국회 100일 대장정...방향 분명하고 과제 구체화 돼"

[인천=뉴스핌] 조승진 신정인 기자 = 더불어민주당이 정기국회를 앞두고 소속 국회의원 전원에게 미션을 부여하는 '총력전 체제'에 돌입한다.

김민석 대표는 28일 인천 영종도 인스파이어 호텔에서 개최한 1박 2일 국회의원 워크숍 중 열린 최고위원회의에서 "조만간 의원 전원이 당으로부터 미션을 부여받을 것"이라며 당직 인선과 관련해서도 "개별 의원과의 대화를 통해 최적의 인물을 맡기겠다"고 했다.

김 대표는 "이번 워크숍은 'K-황금시대'로 향하는 분기점에서 민생 제일주의로 내우외환을 돌파하자는 결의의 자리"라고 밝혔다.

그는 "K-황금시대를 열기 위해 민주당 의원 전원이 과제 해결의 주체가 됐다는 결의와 각오로 운영할 것"이라고 했다.

[인천=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당이 28일 인천 인스파이어 리조트에서 1박 2일 국회의원 워크숍 중 최고위원회의를 개최했다. 2026.08.28 allpass@newspim.com

한병도 원내대표는 이번 워크숍을 기점으로 민주당이 정기국회 체제로 본격 전환한다고 밝혔다.

한 원내대표는 "민주당은 워크숍을 마치고 정기국회 100일 대장정에 돌입한다"며 "이번 워크숍은 정기국회에 임하는 당정청의 각오를 하나로 모으는 자리였다"고 말했다.

이어 "'미래를 위한 대투자'라는 목표 아래 의원과 국무위원이 법안과 예산, 현안을 하나하나 꼼꼼히 살폈다"며 "방향은 분명해졌고 과제도 구체화됐다. 민주당이 무엇을 해야 하는지도 확인했다"고 강조했다.

그러면서 "이제 토론의 시간은 끝났다"며 정기국회에서 민생 성과를 내겠다는 의지를 드러냈다.

한 원내대표는 "물가와 주거 불안을 해소하고 소상공인과 자영업자의 회복을 뒷받침하겠다"며 "청년 일자리와 자산 형성을 지원하고 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 국가 책임도 강화하겠다"고 밝혔다.

미래 성장동력 확보에도 속도를 내겠다고 했다. 그는 "인공지능과 3대 메가프로젝트를 성공시켜 대한민국을 글로벌 핵심 거점으로 도약시키겠다"며 "지역이 성장의 주역이 되고 국민의 삶에 도움이 되도록 산업 기반 확충에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

그러면서 "민생 법안의 우선순위부터 처리 시한, 대안과 협상 전략까지 준비하겠다"고 밝혔다.

chogiza@newspim.com