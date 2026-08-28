헥토파이낸셜, 'AFA 어워즈' 핀테크 기업 톱30 선정

AI 핵심 요약beta
- 헥토파이낸셜은 28일 AFA 어워즈 2026 톱30에 선정됐다.
- 크로스보더 부문 대상 후보에도 올라 글로벌 경쟁력을 인정받았다.
- 회사는 결제·송금 확대와 스테이블코인 사업 강화에 나섰다.
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크로스보더 부문 대상 후보에도 올라
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 글로벌 핀테크 기업 헥토파이낸셜이 아시아 핀테크 얼라이언스(AFA)가 주관하는 'AFA 어워즈 2026'에서 아시아 핀테크 기업 톱30에 선정됐다.
28일 헥토파이낸셜에 따르면 AFA는 한국과 대만, 싱가포르, 일본 등 아시아 16개국 핀테크 협회가 참여하는 지역 협력 네트워크다. 소속 핀테크 기업은 약 6000개사다.
올해 처음 열린 AFA 어워즈는 각국에서 추천·접수된 핀테크 기업을 대상으로 자격 요건과 정량 지표 등을 심사해 5개 부문에서 30개사를 선정했다. 이후 최종 심사를 거쳐 수상 기업을 결정한다.
헥토파이낸셜은 크로스보더 시장 관련 부문의 대상(Grand Award) 후보에도 이름을 올렸다. 회사는 국내 금융 인프라 사업을 기반으로 결제·정산·송금 등 크로스보더 사업을 확대하고 있다.
헥토파이낸셜에 따르면 지난해 글로벌 사업 거래 규모는 전년 대비 170.3% 증가했다. 연간 1200조원 이상의 거래를 처리하고 있으며 간편현금결제와 전자지급결제대행(PG) 등 결제·금융 서비스를 제공하고 있다.
회사는 서클이 구축한 '서클 페이먼츠 네트워크(CPN)'에도 한국 파트너로 참여해 USDC 기반 크로스보더 결제·정산 인프라를 구축하고 있다고 설명했다.
헥토파이낸셜은 향후 크로스보더 결제, 해외송금, 스테이블코인 등으로 사업 영역을 확대해 크로스보더 금융 인프라 사업을 강화할 계획이다.
최종원 헥토파이낸셜 대표이사는 "이번 대상 후보 선정은 국내 금융 인프라 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장에서 만들어가고 있는 실질적 사업 성과를 인정받은 것"이라며 "헥토파이낸셜은 스테이블코인과 AI 에이전트 결제 인프라를 새로운 성장동력으로 육성하고, 글로벌 핀테크 기업으로 도약하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com