농심, '독일 게임스컴 2026' 참가...신라면으로 유럽 게이머 공략

AI 핵심 요약beta
- 농심이 26일 게임스컴 2026서 신라면을 알렸다.
- 쾰른 전시장에 신라면 팩토리 체험부스를 꾸몄다.
- 유럽 MZ세대 겨냥 체험형 마케팅을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 농심이 26일부터 30일까지 독일 쾰른에서 열리는 세계 최대 게임 박람회 '게임스컴 2026'에 참가해 신라면을 알린다.
농심은 게임스컴 8홀에 '신라면 팩토리' 콘셉트의 체험 부스를 마련했다. 관람객은 팩토리의 가상 직원이 되어 '펌핑게임', '토핑볼' 등 4가지 체험형 게임에 참여하고, 획득한 포인트로 신라면 부채·파우치·'케이팝 데몬 헌터스' 컬래버 굿즈 등을 교환할 수 있다.
전시장 외부 휴식 공간인 'gamescom beach'는 농심이 단독 스폰서로 참여해 'TASTE SHIN' 테마로 꾸몄다. 행사 기간 이 공간은 'gamescom beach spiced up by Nongshim'이라는 공식 명칭으로 운영되며, 신라면 툼바 시식존과 포토존, 라운지가 마련됐다.
27일에는 김형석 농심 유럽법인장이 글로벌 기업 경영진을 대상으로 출시 40주년을 맞은 신라면의 글로벌 성장 과정과 비전을 발표했다. 김형석 법인장은 "40년간 한국인의 일상과 함께해 온 신라면은 이제 세계 곳곳에서 사랑받는 글로벌 브랜드로 성장했다"며 "한국을 대표하는 매운맛에 새로운 즐거움과 문화적 경험을 더해, 한국인의 소울푸드인 신라면을 전 세계인의 소울푸드로 키워가겠다"고 말했다.
농심은 이번 게임스컴 참가를 계기로 유럽 현지 소비자와의 접점을 넓히고, 글로벌 MZ세대를 겨냥한 체험형 B2C 마케팅을 강화할 계획이다.
fineview@newspim.com