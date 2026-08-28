덱스터스튜디오, '자유시점 미디어 기술개발' 주관사 선정

AI 핵심 요약beta
- 덱스터스튜디오가 28일 자유시점 미디어 기술개발에 주관사로 참여했다.
- 4D 가우시안 스플래팅 압축·복원·렌더링 핵심기술을 개발한다.
- 영화·OTT·방송 적용과 표준 수립으로 기술 주권을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 콘텐츠 전문기업 덱스터스튜디오(덱스터)는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원이 추진하는 '자유시점 미디어 압축·복원·렌더링 기술개발' 사업에 주관사로 참여한다고 28일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 사업을 통해 4D 가우시안 스플래팅 기반 자유시점 미디어의 고효율 압축·복원과 장면 편집, 실시간 렌더링 핵심 기술을 개발하고 국내 표준을 수립할 계획이다. 서울대, 연세대, 포항공과대, 성균관대, 한국방송공사(KBS) 등이 함께 참여한다.
3D 가우시안 스플래팅은 촬영된 여러 장의 사진을 AI가 학습해 사실적인 3D 공간을 생성하는 기술이다. 몇 장의 사진만으로도 AI가 촬영되지 않은 각도의 이미지를 추론해 전통적인 3D 모델링 없이 3D 공간을 완성한다. 여기에 시간 축을 더한 4D 가우시안 스플래팅은 등장요소의 움직임과 변형, 물리 역학까지 반영하는 동적 장면을 실사 수준으로 구현한다. 이를 통해 움직이는 영상 속에서 시청자가 360도 다양한 각도로 자유롭게 시점을 조정할 수 있다.
다만 가우시안 스플래팅은 수백만 개 이상의 정보를 저장해야 하는 초고용량 구조를 가지고 있고, 포맷이 폐쇄적이어서 모바일·XR 기기 등에서 실시간 스트리밍에 제약이 있다. 덱스터스튜디오는 외산 솔루션에 의존하지 않고 국내 콘텐츠 산업을 위한 독자적인 기술 주권을 확립하면서 제작 효율성을 높이는 고효율 압축·복원·렌더링 표준 기술 개발을 추진한다.
연구는 실내외의 정적·동적 환경에서 고품질 자유시점 미디어 데이터를 획득한 후, 동적 장면에 특화된 4D 가우시안 생성 모델을 학습시키는 방식으로 진행된다. AI가 데이터의 중요도를 판단해 경량화하는 맞춤형 압축 체계를 구축한 뒤, 상용 VFX 제작 파이프라인과 연계해 영화, OTT 콘텐츠, 방송 프로그램에 적용해 제작 효율을 실증한다.
덱스터스튜디오 R&D연구소 송재원 소장은 "3D·4D 가우시안 스플래팅 기술은 시간과 비용을 획기적으로 감축하면서도 고품질의 3D 공간 데이터를 구현할 수 있다"며 "VFX, XR 콘텐츠 제작 외에도 디지털 트윈, 피지컬 AI 등 다방면 산업에서 주목받고 있는 기술"이라고 설명했다.
덱스터 R&D연구소 송재원 소장은 "3D·4D 가우시안 스플래팅 기술은 시간과 비용을 획기적으로 감축하면서도 고품질의 3D 공간 데이터를 구현할 수 있는 만큼, VFX, XR 콘텐츠 제작 등 향후 콘텐츠 산업 외에도 디지털 트윈, 피지컬 AI 등 다방면 산업에서 주목 받고 있는 기술"이라며 "라이브러리 또는 공유 플랫폼 운영과 같은 자유시점 미디어의 자산화를 통해 상업적 라이선스 판매 등 새로운 부가가치 창출도 가능하다"라고 말했다.
nylee54@newspim.com