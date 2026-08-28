중기중앙회, 가든그로브시와 협약..."중기 美 진출 교두보"

AI 핵심 요약beta
- 중소기업중앙회가 27일 가든그로브시와 협약했다.
- 한국 중소기업의 미국 진출과 홍보를 지원한다.
- 김기문 회장, 코리아데스크 설치를 제안했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회는 27일(현지시간) 미국 캘리포니아주 가든그로브시 경찰청에서 가든그로브 시와 한인 비즈니스 지구 활성화를 통한 한국 중소기업의 미국 진출 지원 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.
구체적으로 ▲한국 중소기업의 미국시장 진출 지원 ▲가든그로브시 한인 비즈니스 지구에 대한 국내 홍보 ▲양 기관 간 비즈니스 네트워크 등의 분야에서 상호 협력하기로 했다.
가든그로브시는 K-푸드 관련 산업이 크게 발달하여, 현재 식품 제조 관련 중소기업과 다양한 한식 프렌차이즈가 진출해 있다.
또한 식품 생산 및 경공업 기업 입주가 가능한 산업시설이 마련되어 있으며, 시 정부 차원에서도 첫 주택 구매 지원 프로그램을 운영하는 등 기업 유치와 정착을 돕기 위한 정책을 실행하고 있다.
김기문 중기중앙회장은 "가든그로브시는 탄탄한 한인 커뮤니티와 K-푸드 등 한국제품에 대한 높은 관심을 바탕으로 우리 중소기업의 미국시장 진출 거점으로서 잠재력이 큰 도시"라며 "가든그로브시에 '코리아데스크'를 설치해 캘리포니아를 비롯한 미국 전역에 진출하려는 중소기업을 지원하는 등 구체적인 협력방안을 마련해 나가자"고 제안했다.
이날 협약식에는 김기문 중소기업중앙회장과 스테파니 클로펜슈타인(Stephanie Klopfenstein) 시장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.
tack@newspim.com