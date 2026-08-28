하이라이트브랜즈, '시에라디자인' 중국 사업 본격화

AI 핵심 요약beta
- 하이라이트브랜즈가 28일 시에라디자인의 중국 진출을 위해 탑스포츠와 제휴했다.
- 시에라디자인은 국내 매출이 2023년 6억원서 2025년 126억원으로 늘었다.
- 하반기 상하이 첫 매장 내고 중국·중화권 유통망을 넓힐 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 하이라이트브랜즈가 보유한 아웃도어 브랜드 시에라디자인이 중국 사업을 본격화한다. 하이라이트브랜즈는 중국 스포츠 리테일 기업 탑스포츠와 시에라디자인의 중국 및 중화권 사업 확대를 위한 전략적 제휴 협약을 체결했다고 28일 밝혔다.
회사에 따르면 시에라디자인은 지난 2023년 국내 론칭 첫해 매출 6억원에서 2025년 126억원으로 2년 만에 약 21배 성장했다. 올해 상반기 매출은 전년 동기 대비 150% 증가했으며, 국내 유통망도 2025년 말 31개에서 2026년 7월 40개로 확대됐다. 백화점 채널은 같은 기간 12개에서 18개로 50% 증가했다.
제휴 협약을 체결한 탑스포츠는 나이키와 아디다스를 비롯해 20개 이상의 글로벌 스포츠 브랜드와 협력하는 중국 대표 스포츠 리테일 기업이다. 2026년 2월 말 기준 중국 내 4360개의 직영점을 운영하고 있으며, 누적 사용자 수는 9290만명에 달한다. 2025/26년 회계연도 매출은 약 257억4000만 위안(약 5조2000억원)을 기록했다.
협약에 따라 탑스포츠는 중국 본토와 홍콩, 마카오 지역에서 시에라디자인의 판매·유통·마케팅 등 현지 브랜드 운영을 담당한다. 하이라이트브랜즈는 상품과 브랜드·마케팅 자산을 공급하고, 탑스포츠의 현지 유통 인프라와 리테일 운영 역량을 결합해 중국 시장에 최적화된 사업 모델을 구축할 계획이다.
시에라디자인은 올 하반기 중국 상하이 핵심 상권에 첫 오프라인 스토어를 개설하고 현지 소비자를 대상으로 주요 제품 라인업을 선보일 예정이다. 이후 주요 도시를 중심으로 오프라인 유통망을 단계적으로 확대하는 동시에 온라인 채널까지 연결해 현지 소비자 접점을 넓혀 나갈 계획이다.
하이라이트브랜즈 이준권 대표는 "시에라디자인은 국내 유통망을 빠르게 확대하며 성장 기반을 구축하고 있는 브랜드"라며 "중국에서 대규모 유통 네트워크와 브랜드 운영 경험을 확보한 탑스포츠와 협력해 시에라디자인을 안정적으로 성장시키겠다"고 말했다.
한편 하이라이트브랜즈는 2025년 매출액 2840억원, 영업이익 370억원을 기록해 영업이익률 13.0%를 달성했다. 회사는 지난 6월 신한투자증권을 상장 주관사로 선정하고 기업공개(IPO)를 추진하고 있다.
nylee54@newspim.com