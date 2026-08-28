서울시 '서울 꿈새김판' 게시 문안 공모...가을 정취 담은 글귀 모집

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 28일 2026년 가을편 서울꿈새김판 문안을 공모했다.
- 공모는 내달 6일까지며, 서울을 사랑하는 누구나 참여할 수 있다.
- 최종 5편을 뽑아 각 40만원을 주고 꿈새김판에 게시한다.
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최대 3작품 응모 가능...심사로 5개 작품 선정
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 '가을의 정취를 느낄 수 있는 청명하고 낭만적인 글귀'를 주제로 '2026년 가을편 서울꿈새김판 문안 공모'를 진행한다고 28일 밝혔다.
공모 기간은 이날부터 내달 6일까지 10일간이다. 거주지역이나 나이에 관계없이 서울을 사랑하는 사람이라면 누구나 참여할 수 있다.
응모 문안은 한글 30글자 이내의 순수 창작물이어야 한다. 1인당 최대 3개 작품까지 출품할 수 있다. 여러 작품을 응모할 경우 각각 개별 접수해야 한다. 서울시 누리집을 통한 온라인 신청이나 우편으로 참여할 수 있다.
출품작은 내외부 위원으로 구성된 문안선정위원회 심사를 거쳐 최종 5개 작품을 선정한다. 수상자에게는 각각 40만원의 상금이 지급된다. 서울시는 수상작을 디자인해 서울도서관 외벽에 설치된 가을편 꿈새김판에 게시할 예정이다.
서울꿈새김판은 시민에게 위로와 희망의 메시지를 전달하기 위해 2013년 6월 서울도서관 정면 외벽에 설치된 대형 게시판이다. 계절별로 시민 공모 등을 통해 선정한 문안을 선보이고 있다.
강선미 서울시 홍보담당관은 "시민들이 가을편 꿈새김판을 통해 바쁜 일상 속 잠시 쉬어가며 맑고 청명한 가을의 정취와 낭만을 느끼길 바란다"며 "가을의 아름다움을 담은 시민들의 참신하고 감성적인 문안이 많이 접수되길 기대한다"고 말했다.
blue99@newspim.com