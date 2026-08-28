서울시, CU 편의점 3천여 곳 배달라이더 쉼터로 활용

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'땡겨요'서 7월 배달 실적 보유 라이더 3천명 대상

모바일 상품권 1만원 지급...필요 물품 구매 지원

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 이동노동자의 휴식 공간 접근성을 높이기 서울 시내 CU 편의점 3000여 곳을 '배달라이더 편의점 쉼터'로 활용해 내달부터 시범 운영한다고 28일 밝혔다.

배달라이더는 업무 특성상 휴식 시간이 불규칙하고 배달 사이 대기시간이 짧아 별도의 휴게시설을 찾아 이동하기 어렵다. 서울시는 이 같은 특성을 고려해 생활 밀착 시설인 편의점을 활용해 가까운 곳에서 휴식할 수 있도록 한다는 계획이다.

서울시청 전경 [뉴스핌DB]

지원 대상은 서울에서 활동하는 배달라이더 3000명이다. 바로고·부릉·비욘드딜리버리 등 3개 배달대행사를 통해 지난 7월 서울시 공공배달앱 '땡겨요'의 '땡배달'을 1회 이상 수행한 라이더가 대상이다.

대상자에게는 1인당 1만원 상당의 모바일 상품권이 지급된다. 서울 시내 CU 편의점에서 생수와 간식 등 휴식에 필요한 물품을 구매할 수 있다. 취식 공간이 마련된 매장에서는 해당 공간을 휴식 장소로 이용할 수 있다. 모바일 상품권은 잔액 범위에서 나눠 사용할 수 있다.

서울시는 내달 시범운영을 거쳐 내년 1~2월 혹한기와 7~8월 혹서기에 사업을 정식 운영할 예정이다. 앞서 2024년에도 민간 편의점과 협력해 '이동노동자 편의점 동행쉼터'를 운영했다. 당시 운영 경험을 바탕으로 접근성과 이용 편의를 보완했다.

현재 서울시와 자치구는 배달노동자, 대리기사, 퀵서비스 기사 등 이동노동자를 위한 쉼터 30곳을 운영하고 있다. 냉·난방시설을 갖춘 거점형 쉼터를 비롯해 종각역·사당역 등 지하철 역사 내 쉼터와 구로·가산 간이쉼터 등이 운영 중이다.

쉼터도 추가 확충한다. 성북구와 중랑구에는 컨테이너형 간이쉼터 2곳을 조성해 하반기 문을 연다. 성동구와 동대문구에서는 쉼터 형태로 개조한 소형버스를 활용한 '찾아가는 이동노동자 쉼터'를 올겨울부터 운영한다. 이동노동자 업무 밀집 지역을 찾아가 휴식 공간과 생수, 계절별 안전용품 등을 제공할 예정이다.

서울노동권익센터와 BGF리테일, 바로고·부릉·비욘드딜리버리는 이날 서면협약을 체결하고 편의점 쉼터 운영과 배달라이더의 안전·건강 보호를 위해 협력하기로 했다.

박경환 서울시 민생노동국장은 "배달라이더들이 업무 동선과 가까운 편의점에서 잠시라도 안전하고 편안하게 쉴 수 있도록 민관이 힘을 모았다"며 "고정형 쉼터의 기능을 충실히 유지하면서 편의점, 간이쉼터, 찾아가는 쉼터 등 다양한 방식을 함께 활용해 이동노동자의 쉼터 접근성을 높여 나가겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com