위메이드, 웹3 디펜스 게임 '악마단 돌겨억' 9월 글로벌 출시

AI 핵심 요약beta
- 위메이드는 27일 악마단 돌겨억! 사전예약을 시작했다.
- 이 게임은 위믹스 플레이서 9월 170여개국 출시된다.
- 특수 강화와 보물로 전략 전투를 즐길 수 있다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 위메이드의 블록체인 게임 플랫폼 '위믹스 플레이'에서 서비스할 모바일 게임 '악마단 돌겨억!'이 9월 전 세계 170여 개국에 정식 출시된다. 한국 등 일부 국가는 제외된다.
라이트컨이 개발한 이 게임은 로그라이크 디펜스 장르다. 지난해 7월 출시된 기존 게임에 블록체인 기술을 결합한 버전이다.
플레이는 다양한 특성과 스킬을 지닌 악마를 소환해 성벽을 방어하는 방식으로 진행된다. 인게임 강화 시스템인 '특수 강화'와 '보물'을 조합해 전략적인 전투가 가능하다.
위메이드는 27일부터 '위믹스 플레이'에서 사전예약을 시작했다. 누적 예약 인원 달성과 친구 초대 이벤트 등을 통해 '앰버 토큰'과 '플레이 토큰'을 지급한다. 지급되는 토큰은 웹샵 내 전용 상점에서 다양한 아이템을 구매하는 데 사용할 수 있다.
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