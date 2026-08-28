카카오게임즈 신작 '도깨비의세계' 광고 조회수 1000만 돌파

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈는 20일 도깨비의세계 광고를 공개했다
- 광고 영상은 공개 6일 만에 조회수 1000만을 넘었다
- 카카오게임즈는 9월 쇼케이스 뒤 10월 출시를 준비했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 개발 중인 2.5D 다중접속역할수행게임(MMORPG) '도깨비의세계'의 광고 영상이 공개 6일 만에 조회수 1000만을 넘었다.
지난 20일 공개된 배우 박지훈 출연 광고 '반란'은 외세의 지배를 받는 세상에서 도트 캐릭터들과 함께 저항하는 내용을 담았다. 중세 판타지풍 인물과 한국적 감성의 도트 캐릭터 간 대비를 통해 게임의 세계관을 표현했다.
카카오게임즈는 개그맨 윤재웅이 출연한 새로운 버전의 광고도 공개했다. 윤재웅의 대표 바이럴 코너 '발리우드'를 패러디한 연출을 담았다.
국악 버추얼 크리에이터 '이오몽'과 협업해 게임의 분위기를 담은 음악도 선보였다. 국악 특유의 사운드를 게임의 세계관과 어우러지도록 구성했다.
카카오게임즈는 공식 유튜브 채널을 통해 제작 메이킹 영상, 인게임 영상, 콜래버레이션 코스튬 제작 비하인드 등 다양한 콘텐츠를 공개하고 있다.
9월 온라인 쇼케이스를 열어 게임의 주요 콘텐츠와 서비스 계획을 공개할 예정이며 10월 정식 출시를 목표로 준비 중이다.
origin@newspim.com