카카오, 톡딜 입점 소상공인 온라인 교육 '더하는가치' 시작

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 27일 중기부와 톡딜 소상공인 교육을 시작했다.
- 1기는 143개사를 선정해 9월까지 6회 오프라인 교육을 한다.
- 2기는 9월 7일까지 모집하며 성장 지원도 제공한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 중소벤처기업부, 소상공인시장진흥공단과 함께 카카오쇼핑 톡딜 입점 소상공인의 온라인 판매 역량을 강화하는 교육 프로그램 '2026 카카오쇼핑 더하는가치'를 시작했다.
1기는 지난 7월 13일부터 8월 10일까지 신청을 받아 143개사를 선정했다. 9월까지 총 6회 오프라인 교육을 진행하며 전문 강사진과 카카오 임직원이 톡딜 플랫폼 운영, 상품 판매, 마케팅 등 실무 역량을 강화하는 교육을 제공한다.
지난 19일 오리엔테이션에서는 플랫폼 기본 교육, 우수 판매 사례 소개, 선배 판매자 특강, 네트워킹 등을 진행했다.
2기는 9월 7일까지 모집한다. 톡딜 입점사 중 매출 이력이 있는 소상공인을 대상으로 하며 선정된 판매자는 10월부터 11월까지 동일한 교육 과정으로 총 6회 오프라인 교육을 받을 예정이다.
1·2기 교육 참여사 중 우수 판매자로 선정되면 2단계 성장 지원 프로그램에 참여할 수 있다. 1대1 맞춤 컨설팅과 네트워킹 프로그램을 제공받으며 톡딜 빅카드 광고와 카탈로그 광고 집행 실습비 등 판매 확대에 활용할 수 있는 혜택을 지원받는다.
2기 참여를 원하는 소상공인은 9월 7일까지 소상공인24에서 신청할 수 있다.
origin@newspim.com