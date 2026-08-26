광양경자청, 순천대와 외국인 유학생 취업 지원체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 광양경자청과 순천대가 25일 인재·취업 협약을 맺었다.
- 입주기업 채용조사와 박람회·인턴십을 함께 추진한다.
- 다음달 9일 외국인 유학생 취업박람회를 연다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양만권경제자유구역청은 국립순천대학교와 글로벌 인재의 광양만권 입주기업 취업 및 지역 정주 지원을 위한 협력체계를 구축한다고 26일 밝혔다.
광양경자청과 순천대는 지난 25일 '글로벌 인재 양성과 기업 유치 연계를 위한 업무협약'을 체결했다.
협약은 광양경자청의 기업·산업 네트워크와 순천대의 글로벌 인재 양성 역량을 연계해 인재 양성부터 취업과 정주로 이어지는 상시 협력체계를 마련하는 데 목적을 둔다.
양 기관은 입주기업 채용 수요조사와 취업박람회 및 기업 탐방을 공동 추진하고 인턴십과 맞춤형 취업 연계 프로그램을 발굴하기로 했다.
산업단지를 직접 찾아가는 '글로벌 한국어학교'를 운영해 외국인 근로자와 가족의 한국어 교육 및 생활 적응도 지원한다.
첫 협력사업으로 다음 달 9일 여수 소노캄호텔에서 '광양경자청 외국인투자 활성화 포럼'과 연계한 '2026 전남·광주 동부권 외국인 유학생 취업박람회'를 개최한다.
이병운 순천대 총장은 "지역기업의 글로벌 경쟁력을 높이고 지역사회와 함께 성장하는 산학협력 모델이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
구충곤 광양경자청장은 "기업과 지역이 함께 성장하는 광양만권을 만들어가겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com