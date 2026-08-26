전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.26 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 자동차

속보

더보기

[종합] 현대차, 2030년 555만대 판매·영업이익률 9% 목표

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 현대차가 26일 CEO 인베스터 데이서 2030년 판매 555만대 목표를 유지했다.
  • 북미·유럽·인도 등 권역별 전동화 확대와 100종 이상 신차를 투입한다.
  • 데이터 기반 SDV·자율주행·배터리 육성으로 수익성도 높이겠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

100종 이상 신차·생산능력 127만대 확대…2030년 영업이익률 9% 이상 목표
2028년 레벨 2+ SDV 출시…자체개발 배터리·자율주행 데이터 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 글로벌 자동차 시장의 경쟁 심화에도 2030년 판매 목표 555만대를 유지한다. 지역별 수요에 맞춘 전동화 전략과 현지 생산 확대를 통해 완성차 사업의 기초체력을 강화하고, 소프트웨어중심자동차(SDV)·자율주행·배터리 기술을 새로운 성장축으로 육성한다는 구상이다.

현대차 사옥 [사진= 현대차그룹]

현대차는 26일 서울 여의도 콘래드서울호텔에서 '2026 CEO 인베스터 데이'를 열고 이 같은 내용의 중장기 사업 전략과 재무 목표를 발표했다. 행사에는 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장과 박민우 AVP본부장 사장 겸 포티투닷 대표, 김창환 전동화에너지솔루션담당 부사장, 이승조 재경본부장 부사장 등이 참석했다.

현대차는 2030년 현대차·제네시스 합산 글로벌 판매 555만대와 전동화차량(xEV) 판매 비중 60% 달성이라는 기존 목표를 유지한다. 올해 판매 목표인 415만8000대보다 139만2000대 많은 규모다.

중동의 지정학적 불안과 미국 관세, 중국 완성차 업체의 공세에도 성장 목표를 유지한 배경에는 하이브리드차를 중심으로 한 견조한 수익성이 자리하고 있다. 현대차의 올해 상반기 하이브리드차 판매량은 36만3000대로 전년 동기보다 18% 증가했고, 매출은 95조2000억원으로 역대 최대치를 기록했다.

무뇨스 사장은 "현대차의 펀더멘털은 그 어느 때보다 튼튼하다"며 "더 많은 모델과 파워트레인 선택지를 제공하고 신규 차급과 시장에 공격적으로 진출하겠다"고 말했다.

현대차 팰리세이드. [사진=현대차그룹]

◆100종 이상 신차 투입…권역별 전동화 전략 차별화

현대차는 2026년부터 2030년까지 완전변경과 부분변경, 파생모델을 포함해 전 세계에 100종 이상의 신차를 출시한다. 이 가운데 18종 이상은 기존에 진출하지 않았던 새로운 차급에 투입한다.

신차 공세를 뒷받침하기 위해 2030년까지 글로벌 생산능력도 127만대 확대한다. 지역별로 북미 50만대, 인도 32만대, 국내 20만대, 반조립 생산 25만대를 추가한다. 생산 거점을 판매시장과 가깝게 배치해 관세와 물류비 부담을 줄이고 현지 수요 변화에도 신속하게 대응한다는 전략이다.

북미에서는 하이브리드차를 성장의 중심에 놓는다. 올해 하반기 GV80 하이브리드를 시작으로 2030년까지 하이브리드 신차 10종을 출시해 현지 판매에서 하이브리드 비중을 50%까지 높인다. 내년 상반기에는 싼타페 주행거리 연장형 전기차(EREV)도 미국 시장에 투입한다.

유럽에서는 전기차 판매를 지난해 11만6000대에서 2030년 42만대까지 확대한다. 다음 달 출시하는 유럽 전략형 전기차 아이오닉 3에는 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'를 적용하고 1회 충전 주행거리 500㎞를 확보했다.

인도에서는 SUV 판매 비중을 2030년 80%까지 높이고 부품 현지화율을 90% 이상으로 끌어올린다. 중국에는 내년 소형 전기 SUV와 준중형 EV·EREV 겸용 모델을 출시해 2030년 중국 법인 판매량을 수출 물량까지 포함해 50만대로 확대한다.

국내 생산시설은 제조혁신의 시험대로 활용한다. 울산 EV 신공장에 AI 기반 품질 관리와 검사 시스템을 적용하고 108개의 첨단 생산기술을 도입한다. 울산 1공장과 4공장은 내년부터 재건축에 들어간다.

제네시스는 하이브리드와 EV, EREV, 고성능차를 아우르는 라인업을 구축한다. 올해 하반기 GV80 하이브리드를 출시하고 내년 초에는 1000㎞ 이상 주행할 수 있는 EREV SUV를 선보인다. GV90와 GV60 마그마도 글로벌 판매 확대에 투입한다. 이를 통해 2030년 40여개 국가에서 35만대를 판매한다는 목표다.

현대자동차가 자율주행기업 웨이모(Waymo)와 전략적 파트너십을 체결했다. [사진=현대차]

◆700만대 차량 데이터로 자율주행 AI 고도화

미래차 분야의 핵심은 데이터다. 현대차는 차량에서 수집한 데이터를 분석해 AI와 서비스를 개선하고, 이를 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)로 다시 차량에 배포하는 '데이터 플라이휠'을 구축한다.

현대차·기아·포티투닷·모셔널의 센서와 데이터 체계는 엔비디아 생태계를 기반으로 표준화한다. 연말 광주에 자율주행 AI '아트리아 AI'를 투입해 돌발 상황 데이터를 수집하고, 2028년 출시하는 첫 SDV 양산차에는 레벨 2+ 자율주행 기술을 적용한다.

향후 아트리아 AI 적용 범위를 양산차로 확대해 레벨 2+부터 레벨 4까지 자율주행 기술 라인업을 구축한다. 연간 700만대 이상 판매되는 현대차그룹 차량을 데이터 수집 기반으로 활용하는 것이 핵심이다.

데이터 처리를 위한 인프라도 확충한다. 현대차그룹은 2029년부터 100㎿급 새만금 AI 데이터센터를 가동한다. 이 센터는 5만장 이상의 그래픽처리장치(GPU)를 수용할 수 있다.

로보택시와 로보틱스 사업도 본격화한다. 현대차는 올해 4분기 미국 조지아주 메타플랜트에서 생산한 아이오닉 5 기반 로보택시를 웨이모에 공급한다. 모셔널은 연말 아이오닉 5 로보택시 상용화에 나서며, 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'는 2028년부터 메타플랜트에 투입할 계획이다.

배터리 분야에서는 자체 개발한 고성능 셀을 내년 출시하는 EREV에 처음 적용한다. 기존 하이니켈 배터리보다 출력 성능을 2배 이상 높이고 충전 시간은 40% 단축했다. 내년 출시하는 보급형 전기차에는 같은 부피의 리튬인산철(LFP) 배터리보다 에너지 용량이 약 30% 많은 미드니켈 NCM 배터리를 탑재한다.

GV90에는 배터리 셀의 열이 인접 셀로 번지는 것을 구조적으로 차단하는 '열전이 방지 기술'을 처음 적용한다. 클라우드 기반 배터리관리시스템과 결합해 이상 징후 감지부터 열 확산 차단까지 이중 안전체계를 구축한다.

현대차는 완성차와 미래차 경쟁력을 수익성 개선으로 연결한다. 2030년 연결 기준 영업이익률 목표를 기존 8~9%에서 9% 이상으로 높이고 매출원가율은 기존 계획보다 3%포인트 낮춘다. 올해 영업이익률 가이던스인 6.3~7.3%도 유지한다.

주주환원율은 35% 이상을 유지하고 연간 최소 배당금 1만원과 분기배당 정책을 이어간다. 임직원 보상 목적 물량을 제외한 기존 보유 자사주는 전량 소각한다. 전일 종가 기준 약 8000억원 규모다.

무뇨스 사장은 "전략적 파트너십을 기반으로 미래 기술을 발전시키고 새로운 기회를 창출하겠다"며 "로봇과 로보택시를 생산하고 배치하는 피지컬 AI 기업으로 거듭날 것"이라고 강조했다.

chanw@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이준석, 개혁신당 대표 사퇴 [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당대표직 사임 기자회견을 하고 있다. 2026.08.26 jk31@newspim.com   2026-08-26 09:20
사진
음식점도 Npay 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동