[종합] 현대차, 2030년 555만대 판매·영업이익률 9% 목표

100종 이상 신차·생산능력 127만대 확대…2030년 영업이익률 9% 이상 목표

2028년 레벨 2+ SDV 출시…자체개발 배터리·자율주행 데이터 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 글로벌 자동차 시장의 경쟁 심화에도 2030년 판매 목표 555만대를 유지한다. 지역별 수요에 맞춘 전동화 전략과 현지 생산 확대를 통해 완성차 사업의 기초체력을 강화하고, 소프트웨어중심자동차(SDV)·자율주행·배터리 기술을 새로운 성장축으로 육성한다는 구상이다.

현대차 사옥 [사진= 현대차그룹]

현대차는 26일 서울 여의도 콘래드서울호텔에서 '2026 CEO 인베스터 데이'를 열고 이 같은 내용의 중장기 사업 전략과 재무 목표를 발표했다. 행사에는 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장과 박민우 AVP본부장 사장 겸 포티투닷 대표, 김창환 전동화에너지솔루션담당 부사장, 이승조 재경본부장 부사장 등이 참석했다.

현대차는 2030년 현대차·제네시스 합산 글로벌 판매 555만대와 전동화차량(xEV) 판매 비중 60% 달성이라는 기존 목표를 유지한다. 올해 판매 목표인 415만8000대보다 139만2000대 많은 규모다.

중동의 지정학적 불안과 미국 관세, 중국 완성차 업체의 공세에도 성장 목표를 유지한 배경에는 하이브리드차를 중심으로 한 견조한 수익성이 자리하고 있다. 현대차의 올해 상반기 하이브리드차 판매량은 36만3000대로 전년 동기보다 18% 증가했고, 매출은 95조2000억원으로 역대 최대치를 기록했다.

무뇨스 사장은 "현대차의 펀더멘털은 그 어느 때보다 튼튼하다"며 "더 많은 모델과 파워트레인 선택지를 제공하고 신규 차급과 시장에 공격적으로 진출하겠다"고 말했다.

현대차 팰리세이드. [사진=현대차그룹]

◆100종 이상 신차 투입…권역별 전동화 전략 차별화

현대차는 2026년부터 2030년까지 완전변경과 부분변경, 파생모델을 포함해 전 세계에 100종 이상의 신차를 출시한다. 이 가운데 18종 이상은 기존에 진출하지 않았던 새로운 차급에 투입한다.

신차 공세를 뒷받침하기 위해 2030년까지 글로벌 생산능력도 127만대 확대한다. 지역별로 북미 50만대, 인도 32만대, 국내 20만대, 반조립 생산 25만대를 추가한다. 생산 거점을 판매시장과 가깝게 배치해 관세와 물류비 부담을 줄이고 현지 수요 변화에도 신속하게 대응한다는 전략이다.

북미에서는 하이브리드차를 성장의 중심에 놓는다. 올해 하반기 GV80 하이브리드를 시작으로 2030년까지 하이브리드 신차 10종을 출시해 현지 판매에서 하이브리드 비중을 50%까지 높인다. 내년 상반기에는 싼타페 주행거리 연장형 전기차(EREV)도 미국 시장에 투입한다.

유럽에서는 전기차 판매를 지난해 11만6000대에서 2030년 42만대까지 확대한다. 다음 달 출시하는 유럽 전략형 전기차 아이오닉 3에는 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'를 적용하고 1회 충전 주행거리 500㎞를 확보했다.

인도에서는 SUV 판매 비중을 2030년 80%까지 높이고 부품 현지화율을 90% 이상으로 끌어올린다. 중국에는 내년 소형 전기 SUV와 준중형 EV·EREV 겸용 모델을 출시해 2030년 중국 법인 판매량을 수출 물량까지 포함해 50만대로 확대한다.

국내 생산시설은 제조혁신의 시험대로 활용한다. 울산 EV 신공장에 AI 기반 품질 관리와 검사 시스템을 적용하고 108개의 첨단 생산기술을 도입한다. 울산 1공장과 4공장은 내년부터 재건축에 들어간다.

제네시스는 하이브리드와 EV, EREV, 고성능차를 아우르는 라인업을 구축한다. 올해 하반기 GV80 하이브리드를 출시하고 내년 초에는 1000㎞ 이상 주행할 수 있는 EREV SUV를 선보인다. GV90와 GV60 마그마도 글로벌 판매 확대에 투입한다. 이를 통해 2030년 40여개 국가에서 35만대를 판매한다는 목표다.

현대자동차가 자율주행기업 웨이모(Waymo)와 전략적 파트너십을 체결했다. [사진=현대차]

◆700만대 차량 데이터로 자율주행 AI 고도화

미래차 분야의 핵심은 데이터다. 현대차는 차량에서 수집한 데이터를 분석해 AI와 서비스를 개선하고, 이를 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)로 다시 차량에 배포하는 '데이터 플라이휠'을 구축한다.

현대차·기아·포티투닷·모셔널의 센서와 데이터 체계는 엔비디아 생태계를 기반으로 표준화한다. 연말 광주에 자율주행 AI '아트리아 AI'를 투입해 돌발 상황 데이터를 수집하고, 2028년 출시하는 첫 SDV 양산차에는 레벨 2+ 자율주행 기술을 적용한다.

향후 아트리아 AI 적용 범위를 양산차로 확대해 레벨 2+부터 레벨 4까지 자율주행 기술 라인업을 구축한다. 연간 700만대 이상 판매되는 현대차그룹 차량을 데이터 수집 기반으로 활용하는 것이 핵심이다.

데이터 처리를 위한 인프라도 확충한다. 현대차그룹은 2029년부터 100㎿급 새만금 AI 데이터센터를 가동한다. 이 센터는 5만장 이상의 그래픽처리장치(GPU)를 수용할 수 있다.

로보택시와 로보틱스 사업도 본격화한다. 현대차는 올해 4분기 미국 조지아주 메타플랜트에서 생산한 아이오닉 5 기반 로보택시를 웨이모에 공급한다. 모셔널은 연말 아이오닉 5 로보택시 상용화에 나서며, 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'는 2028년부터 메타플랜트에 투입할 계획이다.

배터리 분야에서는 자체 개발한 고성능 셀을 내년 출시하는 EREV에 처음 적용한다. 기존 하이니켈 배터리보다 출력 성능을 2배 이상 높이고 충전 시간은 40% 단축했다. 내년 출시하는 보급형 전기차에는 같은 부피의 리튬인산철(LFP) 배터리보다 에너지 용량이 약 30% 많은 미드니켈 NCM 배터리를 탑재한다.

GV90에는 배터리 셀의 열이 인접 셀로 번지는 것을 구조적으로 차단하는 '열전이 방지 기술'을 처음 적용한다. 클라우드 기반 배터리관리시스템과 결합해 이상 징후 감지부터 열 확산 차단까지 이중 안전체계를 구축한다.

현대차는 완성차와 미래차 경쟁력을 수익성 개선으로 연결한다. 2030년 연결 기준 영업이익률 목표를 기존 8~9%에서 9% 이상으로 높이고 매출원가율은 기존 계획보다 3%포인트 낮춘다. 올해 영업이익률 가이던스인 6.3~7.3%도 유지한다.

주주환원율은 35% 이상을 유지하고 연간 최소 배당금 1만원과 분기배당 정책을 이어간다. 임직원 보상 목적 물량을 제외한 기존 보유 자사주는 전량 소각한다. 전일 종가 기준 약 8000억원 규모다.

무뇨스 사장은 "전략적 파트너십을 기반으로 미래 기술을 발전시키고 새로운 기회를 창출하겠다"며 "로봇과 로보택시를 생산하고 배치하는 피지컬 AI 기업으로 거듭날 것"이라고 강조했다.

chanw@newspim.com