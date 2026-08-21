신한은행 나라사랑카드, 'IDEA 2026' 동상 수상

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 21일 신한 나라사랑카드로 IDEA 2026 동상을 받았다
- 나라사랑카드는 장병 선택 1위로 국내 시장 경쟁력을 입증했다
- 신한은행은 카드를 군 금융생활 지원 플랫폼으로 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행의 '신한 나라사랑카드'가 장병들의 높은 선택을 받은 데 이어 세계 3대 디자인 시상식에서도 수상하며 브랜드 경쟁력을 인정받았다.
신한은행은 신한카드와 함께 출시한 '신한 나라사랑카드'가 미국산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 'IDEA(International Design Excellence Awards) 2026' 브랜딩 부문에서 동상을 수상했다고 21일 밝혔다.
IDEA는 독일의 iF 디자인 어워드, 레드닷 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 평가받는 국제 디자인 시상식이다. 제품과 브랜드의 혁신성뿐 아니라 디자인 완성도와 사용자 경험, 브랜드 경쟁력 등을 종합적으로 심사한다.
이번 수상은 신한 나라사랑카드가 국내 시장에서 확보한 경쟁력을 글로벌 디자인 무대에서도 인정받았다는 점에서 의미가 있다. 신한은행에 따르면 신한 나라사랑카드는 3기 나라사랑카드 사업자 가운데 가장 많은 장병이 선택해 시장점유율 1위를 기록하고 있다.
카드 디자인에는 '나와 국가의 연결'이라는 브랜드 철학을 담았다. 카드 앞면에 우리나라 지도를 주요 모티브로 활용하고 카드 소지자의 이름을 함께 배치해 국가를 수호하는 장병과 대한민국의 연결성을 시각적으로 표현했다.
실제 이용자인 군 장병의 의견을 디자인 과정에 적극 반영한 것도 특징이다. 신한은행은 20대 남성을 중심으로 다양한 사용자 조사를 진행했으며, 이를 바탕으로 군 장병들이 선호하는 미니멀한 디자인과 무채색 계열을 적용했다.
단순히 외형적인 완성도에 그치지 않고 실제 사용자의 취향과 편의성을 함께 고려했다는 점이 평가에 반영됐다.
신한은행은 나라사랑카드를 군 장병의 금융생활 전반을 지원하는 플랫폼으로 확대하고 있다.
입영 단계에서 병무청을 통한 카드 발급을 시작으로 복무 기간에는 급여계좌와 생활금융 서비스를 제공하고, 전역 이후에는 사회초년생에게 필요한 금융상품과 서비스까지 연계하는 방식이다.
peterbreak22@newspim.com