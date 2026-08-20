신한은행, 중저신용 고객 대상 '슈퍼SOL중금리대출' 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 21일 슈퍼SOL중금리대출을 출시한다
- 중저신용 고객에 최대 2000만원 비대면 신용대출이다
- 최대 연 1.4%p 우대금리로 이자 부담을 낮췄다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 중저신용 고객의 금융 접근성을 높이고 이자 부담을 줄이기 위한 '슈퍼SOL중금리대출'을 오는 21일 출시한다고 20일 밝혔다.
슈퍼SOL중금리대출은 외부 신용평점(NICE 또는 KCB) 하위 50% 중저신용 고객을 대상으로 1인당 최대 2000만원 한도로 제공되는 비대면 신용대출 상품이다. 대출금리는 연 5.5%~6.9%의 고정금리가 적용되며 대출 기간은 최대 36개월로 원(리)금균등분할상환 방식이다.
해당 상품은 최대 연 1.4%포인트(p)의 우대금리를 지원한다. 급여이체와 카드 이용 실적 등에 따라 최고 연 0.9%p의 우대금리를 제공하며 상품 출시를 기념해 오는 12월 31일까지 대출을 신청한 고객에게 연 0.5%p의 이벤트 우대금리를 추가 적용한다.
신한은행은 지난 3월 도입한 자체 '서민 대안신용평가모형'을 이번 상품에 적용해 기존 금융정보만으로 평가가 쉽지 않았던 고객의 금융 접근성을 다듬었다. 이를 통해 사회초년생과 주부 등 소득 증빙이 어렵거나 금융거래 이력이 부족한 고객도 심사를 통해 대출을 이용할 수 있도록 했다.
이번 상품 출시는 신한금융그룹이 지난 6월 발표한 포용금융 프로젝트의 일환으로 추진됐다. 대출 신청부터 실행까지 전체 과정은 '신한 슈퍼SOL' 앱을 통해 비대면으로 진행되며 기존 대출을 해당 상품으로 대환하는 경우에도 비대면 신청이 가능하다.
신한은행 관계자는 "자체 개발한 서민 대안신용평가모형을 적용해 씬파일러 고객까지 지원 범위를 넓혔다"며 "향후에도 중저신용 고객의 금융비용 부담을 완화하기 위한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com