신한은행, 집중호우 피해지역에 성금 2억원 기부…임직원 봉사단 운영

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 21일 경남 집중호우 복구에 성금 2억원을 전달했다
- 지난 17일 구호텐트와 긴급구호키트도 지원했다
- 개인 최대 3000만원, 사업자 최대 5억원도 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 집중호우로 피해를 입은 거제와 통영 등 경남지역의 복구와 이재민 지원을 위해 성금 2억원을 전달한다고 21일 밝혔다.
앞서 신한은행은 지난 17일 집중호우 피해 주민을 위해 임시대피소에 구호텐트 50동과 긴급구호키트를 제공하고 맞춤형 구호물품을 추가 지원하기로 했다. 이와 함께 개인 고객에게 최대 3000만원의 긴급생활안정자금을, 사업자 고객에게는 최대 5억원의 신규 운전자금을 지원하는 긴급 금융지원을 실시하고 있다.
이번 성금 전달은 기존 금융지원과 구호물품 제공에 이어 지역사회 복구까지 지원 범위를 확대한 조치다.
신한은행은 그동안 재해 발생 시 주민들의 일상 회복을 위해 금융지원과 성금 기탁, 구호물품 제공, 임직원 봉사활동 등 다각적인 지원을 이어왔다.
해당 피해지역에도 부산·경남지역 임직원 중심의 봉사단을 투입해 복구 활동을 추진할 예정이다. 향후 지방자치단체와 협의를 거쳐 구체적인 지원 지역을 선정하고 피해 현장 정리에 힘을 보탤 계획이다.
신한은행 관계자는 "갑작스러운 집중호우로 어려움을 겪는 경남지역 주민들의 일상 복귀에 도움이 되길 바란다"며 "향후에도 재해 발생 시 신속한 금융지원과 복구 활동으로 지역사회를 지원하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com