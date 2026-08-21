김기흥 시의원 "대전 톨게이트, 과학도시 상징으로 만들어야"

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회가 21일 대전 톨게이트 전환 토론회를 열고 미래 비전을 논의했다.
- 톨게이트를 과학도시 정체성을 담은 도시 관문으로 재구성하자고 했다.
- AI 정보서비스와 안전·유지관리까지 반영해야 한다고 제안했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회에서 '대전 톨게이트'를 과학도시 대전의 정체성과 미래 비전을 보여주는 도시 관문으로 전환해야 한다는 의견이 제시됐다.
관문경관과 주변 도시공간을 연계하고 AI·데이터 기반 정보서비스를 접목하는 한편, 교통안전과 유지관리 등 지속가능성까지 고려해야 한다는 것이다.
21일 시의회에 따르면 이날 의회 소통실에서 열린 '대전 톨게이트 관문경관의 전략적 전환을 위한 정책토론회'에서 대전 톨게이트의 미래 발전 방향을 논의했다.
이날 토론회에서는 임재빈 충남대학교 교수가 주제발표에 나섰으며, 윤정중 국립한밭대학교 교수, 정경석 대전연구원 선임연구위원 등이 토론자로 참여했다.
회의에서는 대전 톨게이트가 차량이 통과하는 시설에 머물지 않고 대전의 도시 이미지와 과학기술 역량을 전달하는 상징적인 공간으로 기능해야 한다는 데 의견이 모였다.
특히 관문 자체의 조형물이나 경관 개선에 그치지 않고 주변 도시공간과의 연계성을 높여 톨게이트를 도시 진입 공간 전체의 관점에서 재구성해야 한다는 방향이 제시됐다.
AI와 데이터를 활용한 교통·관광·재난정보 제공 등 스마트 정보서비스를 도입해 시민과 방문객의 이용 편의를 높이는 방안도 논의됐다.
이와 함께 교통안전 확보와 빛공해 방지, 시설 유지관리 등 실제 운영 과정에서 발생할 수 있는 문제까지 고려해야 한다는 의견이 나왔다.
김기흥 의원(더불어민주당·대덕구1)은 "대전 톨게이트의 미래상을 단순히 시설을 화려하게 만드는 방식으로 접근해서는 안 된다"고 강조했다.
김 의원은 "좋은 관문은 화려함보다 그 도시다움이 보여야 한다"며 "대전의 과학기술을 경관과 정보서비스에 담아 시민에게는 편의를, 방문객에게는 새로운 경험을 제공하는 공간으로 만들어야 한다"고 말했다.
그러면서 "중요한 것은 무엇을 더 설치하느냐가 아니라 그 공간을 통해 어떤 도시가치를 만들어내느냐"라며 "안전과 공공성을 기본으로 경제성과 지속가능성까지 살펴 대전의 과학기술과 미래를 시민이 일상에서 체감할 수 있는 관문으로 만들어가겠다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com