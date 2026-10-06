고려아연, 故 최창걸 명예회장 1주기…최윤범 회장 등 130명 참석

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고려아연이 고(故) 최창걸 명예회장 별세 1주기를 맞아 추모식을 열고 고인의 경영철학을 계승해 미래 성장동력을 확보하겠다는 의지를 다졌다.

고려아연이 6일 오전 9시 서울 종로구에 위치한 본사에서 '최창걸 명예회장 1주기 추모식'을 엄수했다. [사진=고려아연]

고려아연은 6일 오전 서울 종로구 본사에서 '최창걸 명예회장 1주기 추모식'을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 최윤범 회장을 비롯한 유가족과 이제중 부회장 등 고려아연 및 계열사 임직원, 고인의 지인 130여명이 참석했다.

추모식은 묵념과 약력 보고, 추모영상 상영, 추모사 낭독, 헌화 등의 순서로 진행됐다.

박기덕 고려아연 사장은 추모사에서 "명예회장님의 경영철학과 기업가정신이 오늘의 고려아연을 지탱하는 튼튼한 뿌리임을 다시 한번 깨달았다"고 말했다.

최 명예회장은 1974년 고려아연 설립에 핵심적인 역할을 했으며, 이후 기술연구소 설립과 제련시설 확충, 호주 제련소 설립 등을 주도했다. 지난해 10월 6일 향년 84세로 별세했다.

고려아연은 고인이 강조한 '사람과 신뢰'의 경영철학을 바탕으로 핵심광물 공급망 구축과 신재생에너지, 이차전지 소재, 자원순환 등 신사업을 확대할 방침이다.

한편 참석자들은 이날 고인의 흉상 제막식을 진행했으며, 유가족과 주요 경영진은 경기도 남양주 마석 모란공원에서 묘소 참배와 추모비 제막식을 가졌다.

chanw@newspim.com