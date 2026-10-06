테슬라, BMW·벤츠 합쳐도 앞섰다…9월 수입차 1위

AI 핵심 요약beta
- 테슬라가 6일 9월 수입차 등록 1위에 올랐다
- 전기차는 신규 등록의 52.1%를 차지했다
- BYD는 누적 등록 2만대를 넘어섰다
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BMW·벤츠 등록 감소…BYD 누적 2만대 돌파
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 테슬라가 9월 국내 수입 승용차 시장에서 BMW와 메르세데스-벤츠를 합친 것보다 많은 등록대수를 기록하며 1위를 차지했다. 전기차가 전체 신규 등록의 절반 이상을 차지한 가운데 BYD도 올해 누적 등록 2만대를 넘어섰다.
한국수입자동차협회(KAIDA)는 6일 지난달 수입 승용차 신규 등록대수가 3만4904대로 집계됐다고 밝혔다. 전월보다 17.1%, 지난해 같은 달보다 6.3% 증가했다. 올해 1~9월 누적 등록대수는 27만9729대로 전년 동기 대비 24.1% 늘었다.
브랜드별로는 테슬라가 1만2372대로 전체의 35.45%를 차지했다. 지난해 같은 달보다 36.4%, 전월보다 19.0% 증가했다. BMW 6066대와 벤츠 5477대를 합친 1만1543대보다 829대 많다.
BMW와 벤츠는 각각 2위와 3위를 기록했지만 전년 동월 대비 등록대수는 8.2%, 20.7% 감소했다. BYD는 2614대로 4위에 올랐다. 전월보다는 12.9% 줄었으나 지난해 같은 달보다 156.3% 증가했다.
이어 볼보 1414대, 렉서스 1064대, 토요타 971대, 아우디 900대, 포르쉐 877대, 폴스타 769대 순이다. 지커는 49대가 신규 등록됐다.
연료별로는 전기차가 1만8181대로 지난해 같은 달보다 41.0% 증가했다. 전체 등록에서 차지하는 비중도 지난해 9월 39.3%에서 올해 9월 52.1%로 12.8%포인트 높아졌다.
반면 하이브리드는 1만3620대로 전년 동월 대비 17.9% 감소했다. 점유율은 50.5%에서 39.0%로 낮아졌다. 세부적으로 마일드하이브리드가 1만666대, 풀하이브리드가 1651대, 플러그인하이브리드(PHEV)가 1303대다. 가솔린은 2857대, 디젤은 246대로 집계됐다.
모델·트림별로는 테슬라 모델 Y L이 8690대로 가장 많이 등록됐다. 모델 Y 프리미엄이 2467대로 뒤를 이었고 벤츠 E 200은 2133대로 3위다. BMW 520은 1204대, BYD 돌핀은 1153대를 기록했다. 트림을 합친 모델별 집계에서 테슬라 모델 Y는 1만1421대다.
누적 실적에서도 테슬라와 BYD의 증가세가 두드러졌다. 테슬라는 올해 1~9월 8만9148대로 전년 동기 대비 104.4% 증가했다. BYD는 2만137대로 578.7% 늘었다. 같은 기간 BMW는 5만7929대로 0.2% 증가했고 벤츠는 4만3249대로 10.4% 감소했다.
올해 누적 전기차 등록은 13만2582대로 지난해 같은 기간보다 99.8% 증가했다. 누적 수입 승용차 시장에서 전기차 비중은 47.4%로 전년 동기 29.5%보다 17.9%포인트 높아졌다.
구매 유형별로는 개인이 2만3303대로 66.8%, 법인이 1만1601대로 33.2%를 차지했다.
정윤영 한국수입자동차협회 부회장은 "9월 수입 승용차 신규 등록은 일부 브랜드의 물량 확보, 다양한 신차 출시 및 적극적인 마케팅에 힘입어 전월 대비 증가했다"고 설명했다.
chanw@newspim.com