가을 여행도 카셰어링으로…롯데렌터카 G car, 장거리 이용 확대

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 가을철 카셰어링 이용시간과 주행거리가 늘어난 가운데 40~50대 이용객이 증가세를 주도한 것으로 나타났다.

[사진=롯데렌탈]

롯데렌탈 자회사 그린카가 운영하는 롯데렌터카 G car는 2024년과 2025년 가을철(10~11월) 이용 데이터를 비교한 결과를 6일 발표했다.

지난해 가을 평균 이용시간은 10시간 43분으로 전년 대비 21.5% 증가했다. 평균 주행거리는 105.6km로 10.7% 늘었으며, 24시간 이상 이용은 36.8%, 200km 이상 장거리 이용은 20% 증가했다.

특히 40대 이용자 수는 42.3%, 50대 이상은 45.1% 늘었다. 이들의 24시간 이상 이용 건수도 각각 87.2%, 94.6% 증가했다.

지역별로는 제천시 이용이 47.8%, 정읍시는 28.2% 증가했다. KTX역 인근 대여 장소의 이용 건수도 10.8% 늘어나 기차와 카셰어링을 연계한 여행 수요가 확대된 것으로 나타났다.

제주 지역 이용은 88% 증가했다. 다만 회사 측은 지난해부터 제주 운영 차량을 2배로 늘린 점도 영향을 미친 것으로 보고 있다.

G car는 가을 여행 수요에 맞춰 11월 30일까지 일부 차종의 24시간 대여료를 수도권 3만2000원, 비수도권 3만1000원에 제공하는 할인 행사를 진행한다.

chanw@newspim.com