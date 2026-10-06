크래프톤 '디 어센트', 닌텐도 스위치2 버전 사전예약 시작

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12월 3일 '얼티밋 에디션' 출시

본편·주요 DLC 포함…사전예약 10% 할인

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 네온 자이언트가 액션 슈터 RPG '디 어센트'의 닌텐도 스위치2 버전 사전예약을 시작했다.

크래프톤은 '디 어센트 얼티밋 에디션'을 오는 12월 3일 닌텐도 스위치2에 디지털 전용으로 출시한다고 6일 밝혔다.

크래프톤이 '디 어센트 얼티밋 에디션'을 오는 12월 3일 닌텐도 스위치2에 출시한다. [사진=크래프톤]

얼티밋 에디션은 '디 어센트' 본편과 스토리 확장 콘텐츠 '사이버 하이스트', '사이버섹 팩', '사이버 워리어 팩' 등 주요 DLC를 포함한다.

사전예약은 닌텐도 e숍에서 진행된다. 정식 출시 전까지 정가 3만1000원에서 10% 할인된 2만7900원에 구매할 수 있다.

네온 자이언트는 사전예약 시작과 함께 신규 트레일러도 공개했다. 영상에서는 사이버펑크 세계 '벨레스'를 배경으로 다양한 무기와 장비, 사이버웨어를 활용한 전투와 협동 플레이를 소개한다.

정식 출시에 앞서 오는 11월 19일에는 기존 플랫폼을 대상으로 레거시 패치를 적용한다. 현지화 품질 개선과 HDR 지원, 협동 플레이 및 저장·진행 과정에서 발생하는 주요 문제 수정 등이 포함되며 닌텐도 스위치2 버전에도 반영된다.

'디 어센트'는 거대 기업이 지배하는 사이버펑크 세계를 배경으로 한 액션 슈터 RPG다. 싱글 플레이와 최대 4인 협동 플레이를 지원하며, 2021년 출시 이후 전 세계 1200만명 이상의 이용자가 플레이했다.

flurry327@newspim.com