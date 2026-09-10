크래프톤 '디 어센트', 닌텐도 스위치2로 나온다...12월 3일 출시

AI 핵심 요약beta
- 네온 자이언트가 10일 디 어센트 스위치2판을 12월 3일 출시한다고 밝혔다.
- 스위치2판은 얼티밋 에디션으로 e숍 단독 출시하며 10개 언어를 지원한다.
- 사전예약은 다음 달 6일부터며, 11월 19일 기존판 업데이트도 예고했다.
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2021년 출시 후 누적 이용자 1200만명 돌파
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 크래프톤 산하 네온 자이언트는 액션 슈터 RPG '디 어센트(The Ascent)'의 닌텐도 스위치2 버전을 오는 12월 3일 출시한다고 10일 밝혔다.
네온 자이언트는 지난 9일 닌텐도 다이렉트를 통해 스위치2 버전과 출시 일정을 처음 공개했다. 이번 출시는 지난 7월 디 어센트 출시 5주년을 맞아 발표한 플랫폼 확장 계획의 일환이다.
디 어센트는 사이버펑크 세계를 배경으로 한 액션 슈터 RPG다. 싱글 플레이와 최대 4인 협동 플레이를 지원하며 2021년 출시 이후 1200만명 이상이 플레이했다.
스위치2 버전은 닌텐도 e숍에서 디지털 전용 '얼티밋 에디션'으로 출시된다. 본편과 스토리 확장 콘텐츠 '사이버 하이스트' 등 기존 DLC 3종을 포함한다. 한국어를 비롯한 10개 언어를 지원하며 가격은 29.99달러다.
사전예약은 다음 달 6일부터 진행된다. 출시 전까지 10% 할인된 26.99달러에 구매할 수 있다.
네온 자이언트는 스위치2 버전 출시에 앞서 오는 11월 19일 PC·엑스박스·플레이스테이션 등 기존 플랫폼을 대상으로 현지화 개선과 오류 수정 등을 담은 업데이트를 배포할 예정이다. 개선 사항은 스위치2 버전에도 반영된다.
flurry327@newspim.com