크래프톤 PUBG, LA 팝컬처 페스티벌 참가

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤 PUBG가 10월 3~4일 콤플렉스콘 2026에 참가했다.
- 머신 건 켈리와 첫 협업해 생존 콘셉트를 확장했다.
- 미라마 체험부스와 협업 패션 컬렉션을 선보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤의 게임 'PUBG(배틀그라운드)'가 10월 3~4일 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 열리는 팝컬처 페스티벌 '콤플렉스콘 2026'에 참가한다.
이번 행사는 패션, 음악, 게임, 라이프스타일을 아우르는 글로벌 축제로 출범 10주년을 맞는다.
PUBG는 글로벌 아티스트 머신 건 켈리(mgk)와 처음 손을 잡는다. 머신 건 켈리가 설립한 패션 브랜드 플로어 13도 함께 참여해 게임의 핵심 요소인 '생존'을 패션과 공간으로 확장한다.
행사장에는 PUBG의 대표 맵 '미라마'를 모티브로 한 체험 부스가 운영된다. 게임 속 공간과 오브제를 현실에 구현해 방문객이 직접 참여할 수 있는 공간과 라운지를 마련한다.
부스 중심에는 머신 건 켈리의 공연에 활용되는 헬리콥터가 배치되며 방문객은 헬리콥터를 배경으로 한 포토존과 다양한 참여형 콘텐츠를 경험할 수 있다.
PUBG와 플로어 13이 함께 제작한 협업 캡슐 컬렉션도 선보인다. 게임 지식재산권(IP)의 비주얼과 '생존'에서 영감을 받은 요소를 패션 아이템으로 재해석했다.
origin@newspim.com