네이버, 한글날 100주년 맞아 '모두의 한글' 캠페인

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지난 100년 한글 기록 조명…10인의 한글 콘텐츠 공개

블로그·한글 카드로 이용자 참여 프로그램도 운영

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버가 한글날 제정 100주년을 맞아 지난 100년의 한글 기록과 다양한 사람들의 한글 이야기를 조명하는 캠페인을 진행한다.

네이버는 오는 18일까지 '모두의 한글'을 주제로 한글 캠페인을 운영한다고 6일 밝혔다.

네이버가 한글날 제정 100주년을 맞아 오는 18일까지 '모두의 한글' 캠페인을 운영한다. [사진=NAVER]

이번 캠페인은 100년의 한글, 10인의 한글, 나만의 한글 등으로 구성됐다.

'100년의 한글'에서는 한글날이 처음 제정된 1926년부터 현재까지 시대별 기록을 소개한다. 박두성 선생이 1926년 만든 한글 점자와 1955년 아버지가 쓴 글, 2003년 주부의 가계부 등 다양한 생활 기록을 통해 한글이 시대와 사회 변화 속에서 어떻게 사용돼 왔는지 보여준다.

민음사의 인문잡지 '한편'과 함께하는 '10인의 한글'에서는 작사가와 시인, 서체 디자이너, 데이터 분석가, 국어국문학자 등 10명의 필진이 각자의 삶과 업무에서 경험한 한글 이야기를 소개한다.

이용자가 직접 참여하는 '나만의 한글' 프로그램도 운영한다. 네이버 블로그에 '오늘의 한글 기록'을 남긴 이용자에게 네이버페이 포인트와 '한편' 한글 특별호, 한정판 책갈피 등을 제공한다.

캠페인 페이지에서는 원하는 문장으로 '나만의 한글 카드'를 만들어 저장하거나 공유할 수도 있다. 일부 이용자 콘텐츠는 국립박물관의 한글날 제정 100주년 기념 전시에서 소개될 예정이다.

네이버는 2008년부터 19년간 한글 캠페인을 이어오고 있다. 그동안 한글 폰트를 무료 배포하고 다양한 문서 서식을 제공하는 한편, 조선왕실 편지와 훈민정음 언해본, 독립신문 창간호 논설 등 한글 문화유산을 디지털 콘텐츠로 소개해왔다.

이일구 네이버 해피빈 대표는 "지난 19년간 일회성 기념에 그치지 않고 한글의 쓰임과 기록을 넓히는 활동을 꾸준히 이어왔다"며 "앞으로도 시대와 이용 환경의 변화에 맞춰 한글이 더 많이 쓰이고 기록되며 새로운 콘텐츠로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com