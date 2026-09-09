한글날 100주년 '세종한글축제'…드론·멀티미디어쇼 펼쳐진다

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 다음달 9일부터 11일까지 세종한글축제를 연다
- 축제에는 드론쇼·멀티미디어쇼 등 공연이 펼쳐진다
- 한글 체험과 태권도·케이팝 등 프로그램도 운영된다
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한글 체험·가수 공연·독서·문학 등 프로그램 풍성
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 한글날 제정 100주년을 기념하는 '세종한글축제'가 다음 달 세종중앙공원과 호수공원 일원에서 열린다.
이번 축제에는 드론 라이트쇼와 멀티미디어쇼를 비롯해 태권도·케이팝·문학 등 한글을 주제로 한 다양한 공연과 체험 프로그램이 펼쳐진다.
세종시는 9일 세종시문화관광재단과 함께 다음 달 9~11일 세종중앙공원과 호수공원 일원에서 열리는 '2026 세종한글축제' 공연 일정을 공개했다.
시에 따르면 올해 축제는 시민과 지역 전문 예술인, 국립예술단체, 유명인 등이 세종과 한글을 매개로 어우러지는 문화축제로 기획됐다.
축제 기간 오전 10시부터 오후 6시까지 호수공원 중앙광장과 푸른들판을 중심으로 한글 체험 프로그램이 운영된다. 야간에는 중앙공원에서 공연과 다양한 볼거리를 선보인다.
축제 첫날에는 서도밴드, 션, 마선호, 개그우먼 김혜선과 점핑머신팀 등이 무대에 오른다.
공군 블랙이글스 에어쇼를 비롯해 한글노래 경연대회, 안다미로아트컴퍼니의 '문', 국립정동극장의 연희극 '광대' 등도 이어진다.
특히 첫날 밤에는 훈민정음 반포 580주년과 한글날 제정 100주년을 기념해 2000여 대의 드론이 참여하는 '드론 라이트쇼'가 펼쳐진다.
둘째 날에는 인공지능(AI)과 한글 콘텐츠 이야기마당, 수상무대섬 거리 예술가 콘서트, 태권도진흥재단 '위대한 태권도', 한글 군무 공연 등이 진행된다.
야간에는 불꽃과 드론이 어우러지는 멀티미디어쇼를 통해 한글이 걸어온 580년의 역사를 빛과 영상으로 선보인다.
마지막 날에는 울트라 틴즈 댄스 경연대회, 맞춤법·속담·순우리말을 주제로 한 '황금 종을 울려라', 플롯시티의 미디어아트 음악극 '세상에서 가장 귀한'등이 진행된다.
축제는 행정수도특별법 제정을 염원하는 국립심포니콘서트오케스트라의 특별 공연을 끝으로 막을 내린다.
축제 관련 자세한 내용은 '2026 세종한글축제' 공식 홈페이지와 인스타그램에서 확인할 수 있다.
이재강 한글문화도시과장은 "단 한 번뿐인 한글날 제정 100주년을 맞아 화려한 축제 프로그램을 준비하고 있다"며 "한글 창제의 기쁨을 확산하는 세계 유일의 도시로서 큰 책임감을 갖고 축제를 준비하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com