문체부, 1000여 종 글꼴 개발·한국어 세계화 등 한글·한국어 발전 유공자 포상

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한글과 한국어 발전에 힘쓴 개인 8명과 단체 2곳을 '2026년 한글 발전 유공' 포상 대상자(기관)로 선정했다. 포상은 10월 9일 오전 10시, 세종문화회관에서 열리는 '580돌 한글날 경축식'에서 진행한다.

올해 수상자(기관)들은 일상에서 사용하는 한글 글꼴을 다채롭게 만들고, 훈민정음의 제자 원리를 연구하는 한편, 세계 각지에 한국어를 가르치고 배우는 터전을 마련해 왔다. 문체부는 이들의 공로를 기려 은관문화훈장 1점, 옥관문화훈장 1점, 문화포장 2점, 대통령 표창 3점, 국무총리 표창 3점을 수여한다.

13일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 관계자들이 세종대왕 동상을 세척하고 있다. 서울시는 광화문광장 세종대왕과 이순신 장군 동상의 원형을 보존하기 위해 정기적으로 보수와 세척 작업을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆은관문화훈장, 한글 글꼴 가능성 넓힌 고 석금호 대표추서…옥관문화훈장, 중앙아시아 한국어 교육 헌신한 백태현 부총장 수훈

은관문화훈장은 고 석금호 산돌 대표에게 추서한다. 고인은 한글 서체의 독자적인 개발과 보급을 위해 글꼴 회사 산돌을 설립하고, 40여 년간 1천여 종의 한글 글꼴을 개발·보급했다. 컴퓨터 환경에서 한글을 다양하게 표현할 수 있는 기반을 마련하며 한글의 문화예술적 가치를 높이는 데 기여했다.

옥관문화훈장은 백태현 중앙아시아 한국대학 부총장이 수훈한다. 백태현 부총장은 중앙아시아 지역에서 한국어 교육과 고려인 연구에 힘썼다. 키르기스스탄 내 한국대학 2곳의 설립을 주도하고 국제협력 선도대학사업 등을 통해 교육 기반을 확충하며, 차세대 한국학 전문가를 키우는 데 헌신했다.

◆훈민정음 연구부터 해외 교육 현장까지 한글의 가치를 이어온 공로 인정

문화포장은 미국 현지 재외동포 학생을 위한 한국어 교육과정을 개발해 한글 교육의 기반을 다진 재미한국학교동중부협의회 조수진 회장과 '훈민정음 음성학'저술과 훈민정음 제자 원리에 관한 융·복합 연구 등으로 한글의 학술적 가치를 널리 알린 (사)세종대왕기념사업회 최홍식 회장이 받는다.

대통령 표창은 '함께 말해봐요 한국어' 아오모리 대회를 개최해 일본 동북지역에 한국어와 한국문화를 확산한 히로사키 대학 이영준 교수, 우즈베키스탄 재외국민 자녀를 대상으로 한글과 민족정체성 교육을 이어온 타슈켄트 주말한글학교, 한국어 교육과 한글학교 지원, 문학 번역, 장학 교류 프로그램 등을 통해 호주에서 한국어와 한국문화를 배우고 연구하는 기반을 넓힌 국립호주대학교 한국학연구소에 수여한다.

문화체육관광부 정부세종청사 . [사진=뉴스핌DB]

국무총리 표창은 한국어 웅변의 보급에 힘쓰고 세계한국어웅변대회를 30개국이 참여하는 국제 교류의 장으로 성장시킨 한국스피치웅변협회 김경석 회장, 발트 지역 최초의 세종학당장을 맡고 리투아니아 최초의 한국학 학사과정을 개설해 현지 한국어·한국학 발전에 기여한 미콜라스 로메리스 대학교 로라 타모시우니에네 부교수, 싱가포르 국립대학교 내 한국어 교육의 초대 책임자로서 한국어 과정을 신설하고, 부전공 과정을 제도화하는 등 현지 한국어 교육의 저변을 넓힌 지서원 부교수에게 수여한다.

명수현 문체부 문화정책관은 "한글이 일상에서 다채롭게 쓰이고 세계 곳곳의 배움으로 이어지는 데에는 수상자들의 오랜 노력이 있었다"라며, "문체부는 한글의 가치를 가꾸고 한국어를 배우려는 사람들을 잇는 교육과 교류 활동을 꾸준히 지원하겠다"라고 밝혔다.

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