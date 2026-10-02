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한글날 제정 100주년, '2026 한글주간'…전국 각지서 공연·전시·체험

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AI 핵심 요약

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  • 문체부가 6일 2026 한글주간을 열었다
  • 광화문광장서 공연·전시·체험 행사를 진행했다
  • 한글날 100주년 맞아 전국서 관련 행사를 펼쳤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한글날과 함께한 지난 100년을 되새기고, 한글의 가치와 미래를 조명한다.

문화체육관광부(장관 최휘영)는 훈민정음 반포 580돌, 한글날 제정 100주년을 맞이해 10월 6일부터 17일까지 광화문광장을 비롯한 전국 각지에서 주요 한글 관련 단체·기관, 국어문화원, 지방자치단체 등과 함께 '2026 한글주간'을 열어 '내 곁에 한글'을 주제로 다양한 문화예술행사를 진행한다.

◆6~8일 '한글한마당-광화문',  공연·전시·체험 프로그램…8~11일 '스물넷, 우주', 광화문 외벽에 펼쳐지는 스물네 자모의 변신

먼저, 한글을 소재로 한 공연과 전시, 체험 행사를 만나볼 수 있는 '한글주간'의 대표 행사인 '2026 한글한마당-광화문'을 10월 6일부터 8일까지 서울 광화문광장에서 개최한다. 뮤지컬 '내 곁에, 도포를 입은 그대'와 '갓-글', 시·노래·이야기 콘서트 '읽고 걷고 노래하고', 인디밴드 '극동아시아타이거즈', '양반들'의 공연이 무대를 장식한다. 온 가족이 함께 한글을 즐길 수 있도록 어린이 한글놀이터, 멋글씨 전시·체험, 한글 정원, 국립한글박물관 한글체험 프로그램 등 총 20여 종의 체험 공간도 운영한다.

[사진=문체부]

10월 8일 저녁 7시에는 광화문광장 무대에서 한글날 전야제를 진행한다. 한글날 제정 100주년을 상징하는 100개의 조명 점등으로 막을 열고, 케이팝그룹 '앳하트'와 인디밴드 '브로콜리너마저'의 축하 공연이 이어진다. 세종학당 외국인 학생들과 다양한 세대의 시민들이 참여해 '한글의 의미'를 낭독하는 무대도 마련한다.

전야제의 마지막 순서로 공개하는 광화문 외벽영상(미디어 파사드) '스물넷, 우주'는 놓치지 말아야 할 볼거리다. 스물네 개의 한글 자음과 모음이 먹의 어둠 속에서 태어나 별자리가 되고, 산과 물 등 자연과 생명으로 확장한 후 광화문의 단청과 하나의 이름으로 완성되는 과정을 화려한 영상으로 구현한다. 외벽 영상은 10월 8일부터 11일까지 저녁 시간(오후 8시~11시)에 상영할 예정이다.

◆ '2026 한글문화산업전', 한글의 산업적 기능성 조명…'한글날 제정 100주년 학술대회', 한글의 다음 100년 모색

10월 6일부터 8일까지 광화문광장에서 '2026 한글문화산업전'도 함께 열어 한글의 산업적 가능성을 조명한다. 국립한글박물관이 주최하는 이번 전시에서는 다양한 한글문화상품과 콘텐츠를 전시·판매하고, 체험 공간을 운영한다. 특히 우리 노랫말의 원류인 '청구영언'을 현대적으로 재해석한 미디어아트와 케이팝 음원·영상 콘텐츠 등을 선보일 예정이다. 가구, 생활용품, 문구류 등 새로운 한글문화상품을 소개하는 공간과 함께 국내외 구매자와 참여 기업을 연결하는 '한글산업 비즈니스센터'를 운영해 한글문화상품과 콘텐츠의 판로 확대도 지원한다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 11일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 한글한마당 기념행사에서 발언하고 있다. 2025.10.11 choipix16@newspim.com

10월 12일, 국립중앙박물관에서는 '한글날 100년의 이정표-한글, 경계를 넘어 한국어의 미래를 열다'를 주제로 '한글날 제정 100주년 학술대회'를 개최한다. 이번 학술대회에서는 국내외 석학들이 참여한 가운데 '케이-컬처' 확산과 인공지능(AI) 시대라는 환경 변화 속에서 한글과 한국어가 나아갈 방향을 함께 모색한다.

◆전국 곳곳에서 함께 만드는 '내 곁에 한글'

'한글주간' 동안 전국 곳곳에서 풍성한 한글 관련 행사가 이어진다. 국립한글박물관 특별전 '일구이륙 무한이륙(26. 10. 2.~27. 2.)', 국립세계문자박물관 특별전 '훈맹정음(26. 10. 7.~27. 1.)', 국립국어원 '전국 논증적 글쓰기 대회', 세종특별자치시 '2026 세종한글축제'와 '한글런' 달리기 행사가 시민들을 맞이한다. 이 외에도 전국 22개 국어문화원은 한글문화체험, 공모전, 독후감상문 대회 등 다채로운 시민 참여 행사를 개최할 예정이다.

최휘영 문체부 장관은 "'한글날' 제정 100주년을 맞이하는 올해 '한글주간'은 한글의 과거와 현재, 미래를 아우르는 축제의 장으로 준비"했다며, "한글은 우리 문화를 꽃피운 원동력이며, 한국문화가 '케이-컬처'라는 이름으로 세계인의 사랑을 받고 있는 지금, 우리 곁을 지켜온 한글이 100년을 넘어 새로운 미래로 나아가기를 기대"한다고 밝혔다. 

jyyang@newspim.com

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갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00
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"앤스로픽, 11월 중순 상장 추진" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 이르면 11월 중순 기업공개(IPO)를 추진한다고 블룸버그가 1일(현지시간) 보도했다. 상장이 성사되면 스페이스X가 세운 사상 최대 기록에 맞먹는 규모가 될 전망이다. 다만 AI 안전 논란과 신규 상장 시장의 부진이 변수로 꼽힌다. 블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 11월 9일 주간부터 공모 마케팅에 들어갈 수 있다고 전했다. 이는 11월 26일 추수감사절 전에 상장해 거래를 시작하려는 일정이다. 관계자들은 논의가 진행 중이어서 일정이 바뀔 수 있다면서도, 늦어도 연내에는 상장할 것으로 예상했다. 기업가치는 1조8000억~2조 달러 수준이 적정하다는 것이 투자자들의 시각이라고 블룸버그는 전했다. 실적 내용도 공개됐다. 앤스로픽의 지난해 매출은 약 46억 달러로 전년 3억8600만 달러에서 크게 늘었다. 반면 순손실은 420억 달러에 육박해 전년 83억 달러에서 다섯 배가량 불어났다. 영업손실도 80억 달러를 상회했다. 앤스로픽은 올해 상당 기간 앞서 나갔으나 최근 오픈AI의 추격을 받고 있다. 최근 몇 달간 오픈AI의 매출 증가세가 가팔라졌기 때문이다. AI 안전 문제도 부담이다. 통제를 벗어난 에이전트에 의한 해킹 사고가 잇따르면서 감시의 눈길이 두 회사에 쏠려 있다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 개인 웹사이트에 올린 글에서 새 AI 모델의 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지금 상장하는 것은 현명하지 못하다며 IPO 계획을 미뤘다. 앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌] mj72284@newspim.com 2026-10-02 03:20

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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