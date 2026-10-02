한글날 제정 100주년, '2026 한글주간'…전국 각지서 공연·전시·체험

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한글날과 함께한 지난 100년을 되새기고, 한글의 가치와 미래를 조명한다.

문화체육관광부(장관 최휘영)는 훈민정음 반포 580돌, 한글날 제정 100주년을 맞이해 10월 6일부터 17일까지 광화문광장을 비롯한 전국 각지에서 주요 한글 관련 단체·기관, 국어문화원, 지방자치단체 등과 함께 '2026 한글주간'을 열어 '내 곁에 한글'을 주제로 다양한 문화예술행사를 진행한다.

◆6~8일 '한글한마당-광화문', 공연·전시·체험 프로그램…8~11일 '스물넷, 우주', 광화문 외벽에 펼쳐지는 스물네 자모의 변신

먼저, 한글을 소재로 한 공연과 전시, 체험 행사를 만나볼 수 있는 '한글주간'의 대표 행사인 '2026 한글한마당-광화문'을 10월 6일부터 8일까지 서울 광화문광장에서 개최한다. 뮤지컬 '내 곁에, 도포를 입은 그대'와 '갓-글', 시·노래·이야기 콘서트 '읽고 걷고 노래하고', 인디밴드 '극동아시아타이거즈', '양반들'의 공연이 무대를 장식한다. 온 가족이 함께 한글을 즐길 수 있도록 어린이 한글놀이터, 멋글씨 전시·체험, 한글 정원, 국립한글박물관 한글체험 프로그램 등 총 20여 종의 체험 공간도 운영한다.

[사진=문체부]

10월 8일 저녁 7시에는 광화문광장 무대에서 한글날 전야제를 진행한다. 한글날 제정 100주년을 상징하는 100개의 조명 점등으로 막을 열고, 케이팝그룹 '앳하트'와 인디밴드 '브로콜리너마저'의 축하 공연이 이어진다. 세종학당 외국인 학생들과 다양한 세대의 시민들이 참여해 '한글의 의미'를 낭독하는 무대도 마련한다.

전야제의 마지막 순서로 공개하는 광화문 외벽영상(미디어 파사드) '스물넷, 우주'는 놓치지 말아야 할 볼거리다. 스물네 개의 한글 자음과 모음이 먹의 어둠 속에서 태어나 별자리가 되고, 산과 물 등 자연과 생명으로 확장한 후 광화문의 단청과 하나의 이름으로 완성되는 과정을 화려한 영상으로 구현한다. 외벽 영상은 10월 8일부터 11일까지 저녁 시간(오후 8시~11시)에 상영할 예정이다.

◆ '2026 한글문화산업전', 한글의 산업적 기능성 조명…'한글날 제정 100주년 학술대회', 한글의 다음 100년 모색

10월 6일부터 8일까지 광화문광장에서 '2026 한글문화산업전'도 함께 열어 한글의 산업적 가능성을 조명한다. 국립한글박물관이 주최하는 이번 전시에서는 다양한 한글문화상품과 콘텐츠를 전시·판매하고, 체험 공간을 운영한다. 특히 우리 노랫말의 원류인 '청구영언'을 현대적으로 재해석한 미디어아트와 케이팝 음원·영상 콘텐츠 등을 선보일 예정이다. 가구, 생활용품, 문구류 등 새로운 한글문화상품을 소개하는 공간과 함께 국내외 구매자와 참여 기업을 연결하는 '한글산업 비즈니스센터'를 운영해 한글문화상품과 콘텐츠의 판로 확대도 지원한다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 11일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 한글한마당 기념행사에서 발언하고 있다. 2025.10.11 choipix16@newspim.com

10월 12일, 국립중앙박물관에서는 '한글날 100년의 이정표-한글, 경계를 넘어 한국어의 미래를 열다'를 주제로 '한글날 제정 100주년 학술대회'를 개최한다. 이번 학술대회에서는 국내외 석학들이 참여한 가운데 '케이-컬처' 확산과 인공지능(AI) 시대라는 환경 변화 속에서 한글과 한국어가 나아갈 방향을 함께 모색한다.

◆전국 곳곳에서 함께 만드는 '내 곁에 한글'

'한글주간' 동안 전국 곳곳에서 풍성한 한글 관련 행사가 이어진다. 국립한글박물관 특별전 '일구이륙 무한이륙(26. 10. 2.~27. 2.)', 국립세계문자박물관 특별전 '훈맹정음(26. 10. 7.~27. 1.)', 국립국어원 '전국 논증적 글쓰기 대회', 세종특별자치시 '2026 세종한글축제'와 '한글런' 달리기 행사가 시민들을 맞이한다. 이 외에도 전국 22개 국어문화원은 한글문화체험, 공모전, 독후감상문 대회 등 다채로운 시민 참여 행사를 개최할 예정이다.

최휘영 문체부 장관은 "'한글날' 제정 100주년을 맞이하는 올해 '한글주간'은 한글의 과거와 현재, 미래를 아우르는 축제의 장으로 준비"했다며, "한글은 우리 문화를 꽃피운 원동력이며, 한국문화가 '케이-컬처'라는 이름으로 세계인의 사랑을 받고 있는 지금, 우리 곁을 지켜온 한글이 100년을 넘어 새로운 미래로 나아가기를 기대"한다고 밝혔다.

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