포스코퓨처엠, 삼성SDI와 6조원 규모 LFP 공급계약

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NCA서 LFP·LMO·인조흑연까지 협력 확대…이차전지소재 일괄 공급체계 구축

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 포스코퓨처엠이 삼성SDI와 6조원 규모의 리튬인산철(LFP) 양극재 장기 공급계약을 체결했다. 기존 합의 물량을 2배 이상 확대하고 양극재와 음극재를 아우르는 이차전지 소재 공급 협력을 강화한다.

포스코퓨처엠은 6일 삼성SDI와 LFP 양극재를 포함한 이차전지 소재 일괄 공급을 위한 장기 공급계약을 체결했다고 밝혔다.

삼성SDI-포스코퓨처엠 계약체결 현장.[사진=삼성SDI]

이번 계약은 지난 8월 양사가 합의한 2027년부터 2032년까지 19만톤 규모의 LFP 양극재 공급 물량을 2배 이상 확대해 본 계약을 맺은 것이다. 계약 규모는 약 6조원이다.

양사는 포스코퓨처엠이 공급하는 주요 이차전지 소재의 개별 계약을 하나로 묶는 포괄적 협력 체계도 구축했다. 포스코퓨처엠과 삼성SDI가 통합 공급 합의서를 체결한 것은 이번이 처음이다.

이번 계약에 따라 양사는 2023년 체결한 기존 공급계약을 개정해 협력 품목을 기존 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 양극재에서 LFP 양극재까지 확대했다. 향후에는 리튬·망간 산화물(LMO) 양극재와 인조흑연 음극재 등으로 협력 범위를 넓힐 계획이다.

포스코퓨처엠은 이에 따라 삼성SDI에 공급하는 예상 물량이 기존보다 약 45% 증가할 것으로 보고 있다.

삼성SDI는 이번 협력을 통해 비금지외국기관(Non-PFE)에서 생산된 양·음극재 확보를 확대해 소재 공급망 안정성을 높일 수 있게 됐다. 포스코퓨처엠도 장기 공급 물량을 기반으로 공장 가동률을 높이고 향후 설비 증설과 원료 조달 계획의 예측 가능성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

포스코퓨처엠은 현재 삼원계 양극재인 NCA·NCM을 비롯해 LFP·LMO 양극재와 천연·인조흑연 음극재를 공급할 수 있는 소재 포트폴리오를 구축하고 있다. 회사는 포스코그룹이 확보한 리튬 염호와 흑연 광산 등 원료 밸류체인을 활용해 글로벌 배터리·완성차 업체와 양·음극재 공급 협의를 이어갈 방침이다.

포스코그룹은 지난 7월 미래 성장전략을 발표하고 철강을 중심으로 한 산업자원과 리튬·양극재·음극재·희토류 등 전략자원, LNG·신재생에너지 등 에너지자원을 아우르는 '트리플 코어(Triple-core)' 체제 구축 계획을 밝힌 바 있다.

포스코퓨처엠은 그룹 내 원료 밸류체인과 이번 장기 공급계약을 바탕으로 이차전지 소재 사업 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

heoneykim@newspim.com