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대전시의회, 죽동중 설립 모색..."죽동근린공원 활용 필요"

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  • 대전시의회는 3일 죽동중학교 설립 위한 정책간담회를 열어 지원 방안을 논의했다
  • 참석자들은 죽동근린공원 부지 활용·특구관리계획 변경·실무협의체 구성 등 학교 신설 대안을 검토했다
  • 시의회와 관계기관은 통학 안전 문제와 학생 증가에 대응하기 위해 협력 체계를 강화하고 정책 지원을 이어가기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인미동·민향기 시의원, 관계기관 등 간담회...특구관리계획 변경 등 논의

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회에서 유성구 죽동중학교 설립을 위해 죽동근린공원 부지 활용과 특구관리계획 변경, 관계기관 실무협의체 구성 등 방안이 제시됐다.

3일 시의회에 따르면 인미동(더불어민주당·유성구2), 민향기(더불어민주당·비례) 의원은 이날 시의회 소통실에서 '죽동중학교 설립을 위한 정책간담회'를 열고 학교 신설을 위한 실질적인 지원 방안을 논의했다.

인미동·민향기 대전시의원은 3일 시의회 소통실에서 '죽동중학교 설립을 위한 정책간담회'를 진행했다. [사진=대전시의회] 2026.08.03 vincent977@newspim.com

이날 간담회에는 죽동중학교설립추진위원회를 비롯해 대전시, 대전시교육청, 유성구, 연구개발특구진흥재단, 국회의원실 관계자 등이 참석해 학교 설립 필요성과 추진 방향을 검토했다.

죽동지구는 현재 중학교가 없어 학생들이 인근 학교로 통학하고 있으며 이 과정에서 왕복 10차로 이상의 도로를 건너야 하는 등 통학 안전 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.

또한 죽동2지구와 장대·봉명지구 개발에 따라 향후 중학생 수 증가가 예상되면서 기존 학교군 내 수용에도 어려움이 있을 수 있다는 우려가 나왔다.

간담회에서는 죽동중학교 설립을 위한 다양한 대안이 논의됐다.

대전시와 교육청 관계자는 "죽동2지구 내 학교용지 확보가 어려운 상황"이라며 "이에 대한 대안으로 죽동근린공원 부지 일부를 학교용지로 활용하는 방안을 검토할 수 있다"고 말했다.

연구개발특구진흥재단 측은 "이미 조성이 완료된 지구의 경우 지구단위계획 변경에 맞춰 특구관리계획을 변경하면 사업 추진이 가능하다"고 의견을 제시했다.

또 학교 설립 추진 과정에서 관계기관 간 협의를 지속하기 위한 실무협의체 구성 필요성도 제기됐다.

참석자들은 기관별 역할을 조율하고 행정 절차를 구체화하기 위한 협력 체계 마련이 필요하다는 데 의견을 모았다.

인 시의원은 "주민들이 제기한 교육 여건 문제를 해결하기 위해 관계기관과 지속적으로 협의하겠다"며 "죽동중학교 설립이 조속히 추진될 수 있도록 시의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

민 시의원은 "이번 간담회에서 논의된 의견들이 실제 학교 설립 추진으로 이어질 수 있도록 대전시교육청 등 관계기관과 적극 협력하겠다"고 말했다.

시의회는 이날 논의된 내용을 바탕으로 관계기관과 협력을 강화하고 죽동중학교 설립을 위한 정책 지원 방안을 지속적으로 마련할 계획이다.

vincent977@newspim.com

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