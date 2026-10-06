HD현대, 1만3000TEU급 래싱프리 컨테이너선 인도

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 컨테이너를 고정하는 수작업을 없애고 화물 적재 효율을 높인 '래싱프리(Lashing Free) 컨테이너선'을 세계 최초로 인도했다.

HD현대중공업 '래싱프리(Lashing Free)' 기술을 적용한 1만3000TEU급 컨테이너선의 해상 시운전 모습. [사진=HD현대]

HD현대는 래싱프리 기술을 부분 적용한 1만3000TEU급 컨테이너선을 프랑스 선사에 인도했다고 6일 밝혔다.

HD현대중공업이 관련 기술을 독자 개발하고 실증했으며, HD현대삼호가 선박의 상세 설계와 건조를 담당했다.

래싱프리는 작업자가 장비를 이용해 컨테이너를 직접 고정하는 작업을 없앤 기술이다. 컨테이너를 수직으로 지지하는 '셀가이드'를 갑판 위까지 확장하고, 기존 해치커버 대신 표준화된 '포터블벤치'를 적용했다.

포터블벤치는 40피트 컨테이너와 같은 규격으로 제작돼 기존 항만 크레인으로도 취급할 수 있다. 셀가이드 밖의 컨테이너를 고정하는 별도 시스템도 개발했다.

이를 통해 기존 동일 선종 대비 갑판 위 적재 가능 화물 중량을 10% 이상 늘렸다. 지난 9월 시운전에서는 기존 방식보다 운항 중 진동이 감소한 것도 확인했다.

HD현대는 향후 중소형 선박으로 기술 적용을 확대하고 방수 기능을 강화한 차세대 래싱프리 기술도 개발할 계획이다.

chanw@newspim.com