박은희·서다운 대전시의원 "기후위기 취약계층 보호·지원 필요"

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월드비전 아동권리대표단과 '조례 제정·정책 마련' 논의

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회에서 기후위기에 취약한 아동과 취약계층을 보호하기 위한 조례 개정과 지원 정책 마련 방안이 논의됐다.

14일 시의회에 따르면 이날 의회 소통실에서 박은희(더불어민주당·대덕구2)·서다운(더불어민주당·서구4) 의원이 '기후위기 아동 및 취약계층 보호 정책간담회'를 진행했다.

대전시의회는 14일 박은희·서다운 의원과 월드비전 아동권리대표단이 함께하는 '기후위기 아동 및 취약계층 보호 정책간담회'를 진행했다. [사진=대전시의회] 2026.08.14 vincent977@newspim.com

간담회에는 월드비전 대전세종충남사업본부 관계자와 아동권리대표단, 대전시 환경정책과 탄소중립팀 등이 참석했다.

이번 간담회는 기후위기가 아동과 취약계층의 일상과 안전에 미치는 영향을 살펴보고 이들을 보호하기 위한 실질적인 지원 방안과 제도 개선 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

특히 정책의 직접적인 수혜 대상인 아동들이 직접 지역사회의 문제를 고민하고 정책을 제안했다는 점에서 의미가 있다.

월드비전 아동권리대표단은 "기후위기가 아동을 비롯한 취약계층에게 더 큰 영향을 미치고 있다"며 "관련 조례 개정과 함께 실질적인 지원이 이뤄질 수 있는 정책이 필요하다"고 제안했다.

대전시의회는 14일 박은희·서다운 의원과 월드비전 아동권리대표단이 함께하는 '기후위기 아동 및 취약계층 보호 정책간담회'를 진행했다. [사진=대전시의회] 2026.08.14 vincent977@newspim.com

참석자들은 아동권리대표단의 제안을 바탕으로 정책 반영 가능성과 향후 추진 방향에 대해 의견을 나눴다.

박 의원은 "청소년들이 직접 지역의 문제를 고민하고 정책을 제안했다는 점에서 의미가 크다"며 "제안된 내용이 실제 정책으로 이어질 수 있도록 세심하게 살펴보겠다"고 말했다.

서 의원은 "기후위기는 환경을 넘어 시민의 삶과 안전에 직결된 문제"라며 "특히 아동과 취약계층을 보호할 수 있는 실효성 있는 정책 마련에 관심을 갖겠다"고 밝혔다.

vincent977@newspim.com