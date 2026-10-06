볼보자동차코리아, 인덕대에 전기차 3대 기증…미래차 인재 육성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 볼보자동차코리아가 미래 자동차 산업을 이끌 기술 인재 육성을 위해 인덕대학교에 교육 실습용 전기차 3대를 기증했다.

볼보자동차코리아가 인덕대학교에 교육 실습용 차량 3대를 기증했다. (가운데 왼쪽부터)볼보자동차코리아 송경란 전무, 인덕대학교 박춘란 총장. [사진=볼보코리아]

볼보자동차코리아는 서울 노원구 인덕대학교 기계자동차공학과에 순수 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 'EX30'과 'EX30CC' 총 3대를 전달했다고 6일 밝혔다.

이번 기증은 자동차 관련 전공 학생들이 최신 전동화 기술을 직접 경험하고 실무 역량을 높일 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

기증 차량은 전기차 차체 설계와 안전 기술, 첨단 커넥티비티 등 다양한 교육에 활용될 예정이다.

특히 EX30과 EX30CC에 적용된 차체 구조와 첨단 센서 기반 안전 기술을 통해 학생들이 실제 양산 전기차의 구조와 작동 원리를 학습할 수 있을 것으로 기대된다.

볼보자동차코리아는 앞서 아주자동차대학교와 가천대학교, 서정대학교 등에도 교육용 차량을 지원한 바 있다.

또한 2018년부터 전문 기술 교육과 인턴십을 결합한 '볼보자동차 어프렌티스 프로그램'을 운영하며 자동차 정비 전문 인재 양성을 지원하고 있다.

송경란 볼보자동차코리아 전무는 "이번 차량 기증이 학생들의 전문 역량을 높이고 미래 자동차 산업을 이끌 인재로 성장하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

chanw@newspim.com