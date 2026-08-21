지커코리아, 스타필드 하남서 '7X 팝업스토어' 운영

AI 핵심 요약beta
- 지커코리아가 21일 스타필드 하남에 지커 7X 팝업스토어를 열었다.
- 25일까지 가족 체험형 전시와 구매 상담을 운영했다.
- 울트라 트림 2대를 전시해 차량 성능과 편의사양을 알렸다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지커코리아가 스타필드 하남에서 중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) '지커 7X' 팝업스토어를 열고 국내 고객 접점 확대에 나선다.
지커코리아는 21일부터 25일까지 5일간 스타필드 하남 센트럴 아트리움에서 '지커 7X 팝업스토어'를 운영한다고 21일 밝혔다.
이번 행사는 '어반 라이프 & 패밀리 라이프'를 콘셉트로 가족 단위 방문객이 차량의 공간성과 편의사양을 직접 체험할 수 있도록 구성했다.
현장에는 지커 7X 최상위 트림인 울트라 2대가 전시된다. 울트라는 CATL의 100kWh NCM 배터리와 듀얼 모터를 탑재해 최고출력 645마력, 최대토크 72.4kg·m를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 3.9초가 걸리며 1회 충전 주행거리는 환경부 상온 복합 기준 440km다.
오토 도어와 에어 서스펜션, 전자제어 가변 댐퍼, 36.21인치 헤드업 디스플레이, 2열 전동 선쉐이드 등도 적용됐다.
팝업스토어에는 도슨트와 세일즈 컨설턴트가 상주해 차량 설명과 구매 상담을 제공한다. 방문객은 5.3L 냉온장고와 수납공간 등을 직접 체험할 수 있으며 스탬프 투어 완료 시 브랜드 굿즈도 받을 수 있다.
chanw@newspim.com