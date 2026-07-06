지커 7X, 사전예약 한 달 만에 1000대 돌파

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울트라·맥스 등 상위 트림에 예약 집중

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지커의 중형 전기 SUV '7X'가 국내 사전예약 한 달 만에 1000대를 넘어섰다. 국내 전기 SUV 시장에서 가격보다 성능과 고급 사양을 중시하는 수요를 확인했다는 평가다.

지커 7X. [사진=이찬우 기자]

지커코리아는 지난 6월 5일부터 전국 9개 매장에서 진행한 지커 7X 사전예약 대수가 1000대를 돌파했다고 6일 밝혔다.

사전예약에서는 상위 트림인 울트라와 맥스가 많은 선택을 받았다. 울트라 트림은 듀얼 모터 기반으로 최고출력 645마력, 최대토크 72.4kg·m를 내며 정지 상태에서 시속 100km까지 3.9초 만에 가속한다. 상온 복합 인증 기준 1회 충전 주행거리는 440km다.

맥스 트림은 100kWh 니켈·코발트·망간 배터리와 후륜 전기 모터를 탑재했다. 최고출력은 421마력이며, 상온 복합 인증 기준 1회 충전 주행거리는 483km다.

지커코리아는 7월 15일까지 사전예약 고객을 대상으로 트림별 특별 혜택을 제공한다. 맥스와 울트라 트림 예약 고객에게는 냉온장고 옵션을 무상 제공하고, 스타게이트 라이팅 또는 오토 도어 선택 시 최대 100만원 할인 혜택을 지원한다.

지커코리아 관계자는 "한국 시장에 새롭게 진입한 럭셔리 브랜드임에도 사전예약 1000대를 돌파했다"며 "하반기에는 고객 접점을 넓히는 다양한 마케팅 활동을 이어가겠다"고 말했다.

지커코리아는 연내 판매 네트워크를 14곳까지 확대하고, 제주도를 포함한 전국 11개 서비스센터를 구축할 계획이다.

chanw@newspim.com