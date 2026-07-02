지커 7X, 강동 고객 만난다…더리버몰 팝업 운영

AI 핵심 요약beta
- 지케이모빌리티가 3일 서울 강동구서 지커 7X 팝업스토어를 운영했다
- 수도권 고객에게 지커 브랜드와 7X 체험 기회를 제공하고 사전 예약 및 한정 옵션 혜택을 진행했다
- 지커 7X는 3개 트림으로 운영되는 프리미엄 전기 SUV로 유러피언 감성과 미래지향적 디자인을 갖췄다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지커의 국내 공식 딜러사 지케이모빌리티가 서울 강동구에서 프리미엄 전기 SUV '지커 7X' 팝업스토어를 운영한다. 9월 강동 전시장 개관을 앞두고 수도권 고객 접점을 확대하는 모습이다.
지케이모빌리티는 오는 7월 3일부터 5일까지 서울 강동구 더리버몰에서 지커 7X 팝업스토어를 운영한다고 2일 밝혔다.
이번 팝업스토어는 9월 오픈 예정인 '지커 강동 스페이스'에 앞서 수도권 고객에게 지커 브랜드를 소개하고 7X를 직접 경험할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
방문객은 행사 기간 지커 7X의 내·외관 디자인과 주요 기술을 확인할 수 있다. 전문 도슨트를 통한 차량 설명도 제공된다. 지케이모빌리티 세일즈 컨설턴트와 1대1 상담을 통해 사전 예약도 가능하다.
팝업스토어 현장에서 사전 예약을 진행하는 고객에게는 기간 한정 옵션 혜택이 안내된다. 선착순 20명에게는 기프트 바우처를 증정하는 이벤트도 진행된다.
지커 7X는 지커의 글로벌 전동화 기술을 담은 프리미엄 전기 SUV다. 스웨덴 지커 디자인 스튜디오에서 개발된 유러피언 감성과 미래지향적 디자인을 갖췄다. 배터리와 모터 사양에 따라 프로, 맥스, 울트라 등 3개 트림으로 운영된다.
지케이모빌리티 관계자는 "강동 팝업스토어를 통해 수도권 고객들이 지커 브랜드와 7X를 보다 가까이에서 경험할 수 있을 것"이라며 "차별화된 고객 경험과 서비스를 통해 지커의 프리미엄 모빌리티 가치를 전달하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com