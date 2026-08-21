베이비몬스터, 유튜브 구독자 1300만 돌파‥K팝 걸그룹 톱3 기록

AI 핵심 요약beta
- 베이비몬스터가 21일 유튜브 구독자 1300만명을 돌파했다.
- 데뷔 2년 4개월 만에 이룬 기록으로 걸그룹 3위다.
- 누적 조회수는 98억8000만회로 100억뷰에 다가섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 베이비몬스터의 공식 유튜브 채널 구독자 수가 1300만 명을 돌파했다.
21일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 공식 유튜브 채널 구독자 수는 이날 오전 5시께 1300만 명을 넘어섰다.
이는 2024년 4월 공식 데뷔 후 약 2년 4개월 만으로, K팝 걸그룹 최단기간인 1년 5개월 만에 1000만 명을 돌파한 데 이은 또 하나의 의미 있는 기록이다.
특히 K팝 걸그룹 가운데 블랙핑크, 트와이스의 뒤를 이어 세 번째로 많은 구독자 수다.
현재 베이비몬스터 채널의 누적 조회수는 98억 8000만 회를 돌파하며 100억 뷰 고지를 눈앞에 두고 있다.
메가 히트곡 '쉬시(SHEESH)' 뮤직비디오(4억 1700만 뷰)와 '라이크 댓(LIKE THAT)' 퍼포먼스 비디오(2억 4800만 뷰)를 필두로, 최근에는 '드립(DRIP)' 퍼포먼스 비디오까지 2억 뷰를 넘어서며 꾸준한 상승세를 이어가고 있다.
베이비몬스터가 글로벌 시장에서 파죽지세의 성장세를 그릴 수 있었던 배경에는 양현석 총괄 프로듀서의 제작 철학이 자리하고 있다.
일찍이 영상 콘텐츠의 글로벌 확장성에 주목한 양현석 총괄 프로듀서는 블랙핑크 데뷔 초부터 유튜브 플랫폼을 적극 활용해 왔다.
아티스트의 음악과 퍼포먼스를 직관적으로 전달하는 고퀄리티 콘텐츠를 꾸준히 선보이며 전 세계 팬들과의 접점을 넓혀왔고, 이러한 제작 방식은 YG만의 경쟁력으로 축적됐다.
특히 퍼포먼스 비디오와 안무 영상이 K팝을 즐기는 주요 콘텐츠로 자리 잡은 흐름 속 YG가 오랜 시간 축적해온 제작 역량은 베이비몬스터의 매력을 언어와 지역의 장벽을 넘어 직관적으로 전달하며 신규 팬 유입을 이끄는 강력한 동력이 되고 있다.
alice09@newspim.com