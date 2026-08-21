82메이저, 새 싱글 '히트' 하이라이트 메들리 공개…9월 1일 발매

AI 핵심 요약beta
- 82메이저가 20일 싱글 ‘히트’ 하이라이트 메들리를 공개했다.
- 타이틀곡 ‘라이크 파이어’와 수록곡 ‘오늘 어때’가 강한 중독성을 예고했다.
- 두 번째 싱글 ‘히트’는 9월 1일 온라인 발매된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 82메이저가 두 번째 싱글의 하이라이트 메들리를 공개했다.
그룹 82메이저는 지난 20일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 두 번째 싱글 '히트(HEAT)'의 하이라이트 메들리 영상을 게재했다.
공개된 영상은 감각적인 그래픽 연출과 신보 분위기를 한눈에 보여주는 유니크한 모션 그래픽 아트워크로 눈길을 사로잡았다. 여러 아이콘들이 82메이저의 음악과 어우러지며 시각적 몰입감을 극대화했다.
타이틀곡 '라이크 파이어(Like Fire)'는 강렬한 비트와 귀를 사로잡는 신시사이저 사운드를 기반으로 퍼포먼스 에너지를 극대화한 곡으로, 짧은 음원만으로 강한 중독성을 선사했다. 특히 멤버 윤예찬이 작곡에 참여해 음악적 완성도를 높였다.
이어 '오늘 어때(wyd?)'는 파스텔 바운스 힙합 기반으로 경쾌한 설렘을 안겼다. 신시사이저와 그루비한 드럼 리듬이 어우러져 82메이저의 또 다른 매력을 예고했다. 이 곡은 멤버 남성모, 박석준, 윤예찬이 직접 작사 및 작곡에 이름을 올렸고, 윤예찬은 편곡까지 도맡았다.
새 싱글 '히트'는 점차 고조되는 에너지와 폭발하는 순간의 열기를 음악으로 표현했다. 강렬함과 여유, 긴장감과 자유로움이 교차하는 4개의 트랙을 통해 82메이저만의 음악 색깔을 보여준다.
'자체 제작돌'로서 한층 성장한 음악적 역량을 녹여낸 만큼, 이번 신보를 통해 선보일 음악과 퍼포먼스에 기대가 모인다.
앞서 82메이저는 데뷔 첫 서울과 마카오 팬콘서트를 전석 매진 속에 성황리에 마무리했다. 지난 4월 발표한 미니 5집 '필름(FEELM)'으로는 자체 최고 초동 판매량을 경신했으며, 타이틀곡 '사인(Sign)'은 빌보드 선정 '2026년 최고의 K팝 노래 25곡' 9위에 오른 바 있다.
82메이저의 두 번째 싱글 '히트'는 오는 9월 1일 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.
alice09@newspim.com