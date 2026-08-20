빅뱅, '빅'으로 국내 음원차트 올킬…발매 1시간 만에 톱100 1위

AI 핵심 요약beta
- 빅뱅이 20일 신곡 빅으로 국내 음원차트 1위를 차지했다.
- 멜론 톱100 직행과 지붕킥 9회로 뜨거운 반응을 얻었다.
- 빅뱅은 21일부터 20주년 월드투어에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 와이지엔터테인먼트 그룹 빅뱅의 신곡 '빅(BiiiG)'이 국내 주요 음원 차트 정상을 차지했다.
20일 YG엔터테인먼트에 따르면 19일 발매된 빅뱅의 새 디지털 싱글 '빅'은 발매와 동시에 멜론, 지니, 벅스, 바이브 등 국내 주요 음원 사이트 실시간 차트 1위에 올랐다.
특히 멜론에서는 2026년 발표된 곡 중 발매 직후 1시간 최다 이용자 수를 경신하며 톱100 차트 1위로 직행했다. 24시간 이용량과 최근 1시간 이용량을 합산해 순위를 매기는 해당 차트에서 단 1시간 만에 정상에 오른 것은 이례적이다.
여기에 실시간 점유율 측정 최고치를 뜻하는 이른바 '지붕킥'을 9회나 달성하며 빅뱅의 막강한 저력을 실감케 했다.
무엇보다 데뷔 20주년에도 변함없이 최정상에 우뚝 선 빅뱅의 '현재진행형 레전드'로서의 위상이 다시 한번 확인됐다는 점에서 의미가 남다르다.
폭넓은 대중성과 독창적 예술성을 겸비한 고유의 정체성은 유지하면서도 매번 새로운 무드를 완벽히 소화하는 음악적 스펙트럼, 그간의 내공을 폭발시킨 래핑과 보컬, 노랫말에 깃든 자신감과 위트 있는 언어유희 등이 음악 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어내고 있다.
데뷔 20주년을 기념하는 축제 분위기의 뮤직비디오 또한 큰 사랑을 받고 있다. 우주 속을 비행하는 트럭, 뱅봉(응원봉), 정규 2집 타이틀곡 '붉은노을'을 형상화한 세트 등 팀의 정체성과 맞닿아 있는 요소들과 비비드한 컬러를 중심으로 펼쳐지는 화려한 영상미가 몰입감을 선사한다는 반응이다.
여기에 매 순간 시선을 압도하는 멤버들의 독보적 아우라와 일부 베일을 벗은 퍼포먼스가 호평을 얻으며 유튜브 월드와이드 트렌딩과 인기 급상승 음악 1위에 올랐다.
빅뱅은오는 21일부터 사흘간 고양을 시작으로 데뷔 20주년 월드투어 '엑스엑스: 코스모스(XX : COSMOS)'에 돌입한다. 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 19개 도시에서 총 33회에 걸친 대장정을 펼친다. 이외에도 다채로운 프로젝트를 전개하며 데뷔 20주년을 화려하게 채울 예정이다.
alice09@newspim.com