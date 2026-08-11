빅뱅, 월드투어 트레일러 공개…데뷔 20년 서사 압축

AI 핵심 요약beta
- 와이지엔터테인먼트가 11일 빅뱅 월드투어 트레일러를 공개했다.
- 트레일러는 20년 역사와 새 여정을 우주적 영상미로 담았다.
- 빅뱅은 19일 신곡을 내고 21일 고양서 투어를 시작한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 와이지엔터테인먼트가 빅뱅 데뷔 20주년 월드투어의 시작을 알리는 트레일러를 공개했다.
YG엔터테인먼트는 11일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 '2026-2026 월드투어-엑스엑스: 코스모스(XX : COSMOS)' 트레일러를 게재했다.
앞서 월드투어 세계관을 함축적으로 풀어낸 투어 타이틀 로고 모션으로 궁금증을 키운 데 이어, 이번 트레일러는 빅뱅이 걸어온 20년의 역사와 새로운 여정의 시작을 압도적인 스케일의 영상미와 상징적 연출로 담아냈다.
영상은 그룹명 '빅뱅'을 직관적으로 연상시키는 거대한 우주 대폭발과 함께 강렬하게 포문을 연다. 끝없이 펼쳐진 우주를 배경으로 지드래곤, 태양, 대성이 묵묵히 걸음을 옮기는 가운데, 거대한 폭발과 함께 공연장을 수놓는 화려한 불꽃이 연이어 펼쳐진다.
태초의 빅뱅에서 시작된 장대한 이미지는 새로운 여정에 나서는 이들의 당찬 포부를 그려낸다.
무엇보다 영상 전반에 흐르는 데뷔곡 '라라라(La La La)'의 음악이 특별한 의미를 더했다. 빅뱅의 출발점을 자연스럽게 환기하는 동시에, 2006년부터 지금까지 이어져 온 시간을 현재로 불러낸 것. 과거의 음악과 현재의 빅뱅, 그리고 새롭게 펼쳐질 월드투어가 하나의 흐름으로 맞물리며 지난 20년의 서사를 완성한다.
후반부에는 공식 응원봉과 팬덤을 상징하는 노란빛 코스모스가 광활한 공간을 가득 채운다. 멤버들이 숫자 'XX(20)'가 새겨진 카드를 들자 우주가 눈부신 빛과 함께 팽창하며 K팝 레전드의 귀환을 강렬하게 각인시킨다. 이어 공연장을 가득 메운 팬들의 뜨거운 앵콜 함성은 트레일러의 끝을 새로운 시작으로 연결하며, 다시 팬들과 마주할 월드투어의 시작을 강렬하게 예고한다.
빅뱅은 오는 19일 오후 6시 신곡 '빅(BiiiG)'을 발매하고 데뷔 20주년 월드투어에 돌입한다. 오는 21일 고양을 시작으로 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 19개 도시에서 총 33회에 걸친 대장정을 펼친다.
향후 추가 개최 지역도 순차적으로 공개하며 글로벌 투어의 열기를 더욱 확장해 나갈 예정이다.
alice09@newspim.com