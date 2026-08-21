서울시설공단, 장애인 가족 '성묘지원 버스' 운영...24일 예약 시작

AI 핵심 요약beta
- 서울시설공단이 21일 추석 사전 성묘지원 버스를 운영한다고 밝혔다.
- 내달 10일부터 23일까지 나들이 동행버스로 장애인 가족을 지원한다.
- 예약은 24일부터 가능하며 수도권 장사시설을 방문할 수 있다.
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휠체어 탑승 가능한 소형버스 3대 수도권 장사시설 왕복
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시설공단이 추석을 맞아 이동이 불편한 장애인 가족을 위한 사전 성묘지원 버스를 운영한다.
서울시설공단은 '나들이 동행버스'를 활용한 추석 명절 사전 성묘지원 서비스를 내달 10일부터 23일까지 운영한다고 21일 밝혔다.
이용 대상은 장애인콜택시 이용 고객 가운데 휠체어 이용 장애인을 포함한 가족이다. 휠체어 장애인 1명 이상을 포함해 2명 이상이 함께 탑승해야 하며 서울·경기·인천 등 수도권 내 장사시설을 방문할 수 있다.
운행 차량은 휠체어 탑승이 가능한 소형 특장버스 3대다. 차량마다 휠체어석 2석과 일반석 6석을 갖춰 최대 8명까지 이용할 수 있다.
예약은 오는 24일부터 서울시 공공서비스 예약포털을 통해 신청할 수 있다.
나들이 동행버스는 휠체어 이용 장애인의 이동권 확대와 여가활동 지원을 위해 서울시설공단이 운영하는 서비스다. 설·추석과 한식 명절 사전 성묘 지원을 비롯해 서울 시티투어 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.
한국영 서울시설공단 이사장은 "명절을 앞두고 장애인 가족들이 마음 편히 성묘를 다녀올 수 있도록 이번 사전 성묘지원 버스를 마련했다"며 "앞으로도 시민들이 삶 속에서 실질적으로 체감할 수 있는 서비스를 지속적으로 확충해 나가겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com