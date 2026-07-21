서울시설공단, 따릉이 개인정보 유출 시민에 안내문자·보상 실시

AI 핵심 요약beta
- 서울시설공단은 21일 따릉이 개인정보 유출내용을 확정하고 462만명에게 문자와 홈페이지로 안내했다.
- 유출 항목은 가입 시기에 따라 아이디와 연락처, 보호자 정보 등 달라질 수 있으며 공단은 30일 정기권을 보상으로 지급한다.
- 공단은 웹 취약점을 보완하고 보안 진단을 정례화했으며 재발 방지와 2차 피해 예방을 위해 보안 체계를 전면 재정비하고 있다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
개인별 실제 유출 항목 및 경위·피해 예방 수칙 등 문자에 포함
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시설공단은 경찰청과 개인정보보호위원회 협의를 거쳐 따릉이 고객 개인별 정보 유출 항목을 확정했다고 21일 밝혔다. 이날부터 유출 대상 시민 약 462만명에게 문자(MMS)와 홈페이지를 통해 개별 안내한다.
안내문에는 회원별 실제 유출된 개인정보 항목과 유출 경위, 피해 예방 수칙이 담긴다. 유출 항목은 가입 시기와 경로에 따라 아이디, 휴대전화번호, 생년월일, 성별, 체중, 이메일, 주소, 우편번호, 보호자 정보 등으로 차이가 있을 수 있다.
문자는 하루 약 120만건씩 순차 발송된다. 휴대전화 번호를 변경했거나 문자 수신을 거부한 이용자는 따릉이 콜센터나 이메일을 통해 본인의 유출 항목을 확인할 수 있다.
공단은 개인정보 유출 이용자를 대상으로 따릉이 30일 정기권(1시간 이용권·5000원 상당)을 보상으로 지급한다. 보상 쿠폰은 8월 중 따릉이 앱을 통해 지급되며, 지급일부터 3개월 이내 사용할 수 있다. 기존 정기권 이용자는 현재 이용권이 종료된 뒤 3개월 안에 사용할 수 있다.
공단은 사고 발생 직후 웹 취약점을 보완하고 이상 접속 모니터링을 강화했으며, 재발 방지를 위해 정기 보안 진단과 모의 침투 테스트를 정례화했다고 설명했다. 아울러 보안 시스템 재구축을 위한 인력과 예산 확보도 관계기관과 협의 중이다.
또 공단은 출처가 불분명한 URL 클릭을 자제하고, 공단을 사칭한 전화나 문자에 개인정보와 금융정보를 제공하지 말 것을 당부했다. 공단은 어떠한 경우에도 전화나 문자로 비밀번호나 금융정보를 요구하지 않는다고 강조했다.
공단은 2024년 6월 사고 발생 이후 현재까지 유출된 개인정보의 제3자 유통이나 이로 인한 2차 피해는 확인되지 않았다고 전했다.
한국영 서울시설공단 이사장은 "이번 개인정보 유출 사고로 시민 여러분께 걱정과 불편을 드린 점 다시 한번 깊이 사과드린다"며 "보안 체계를 전면 재정비하고 관계기관과 긴밀히 협력해 시민들이 안심하고 따릉이를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com