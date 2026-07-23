전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.23 (목)
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

서울시설공단, 따릉이 개인정보 유출에 '5000원' 보상...대응 미비 논란

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울시설공단이 23일 따릉이 개인정보 유출 보상으로 462만명에게 30일 무료 이용권을 지급하기로 했다고 밝혔다.
  • 이용자들은 이름·연락처 등 민감 정보가 유출됐는데도 5000원 상당 30일권 보상은 턱없이 부족하다며 강하게 불만을 제기했다.
  • 전문가들은 피해자 요구를 반영해 따릉이 무료 이용 기간을 늘리는 등 보상 규모 확대 방안을 검토해야 한다고 지적했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이용자 462만명 대상 '30일 이용권' 지급 예정
이용자들 "피해 심각성에 비해 보상 규모 적어"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시설공단이 운영하는 따릉이(서울 공공 자전거) 앱에서 회원 개인정보가 유출된 가운데, 공단의 보상 정책을 두고 논란이 일고 있다. 공단은 따릉이를 30일간 매일 1시간씩 무료로 이용할 수 있는 이용권을 제공하겠다고 밝혔지만 보상이 미비하다는 비판이 나온다.

23일 서울시설공단에 따르면 내달 공단은 개인정보가 유출된 따릉이 앱 이용자 약 462만명을 대상으로 '30일 이용권'을 지급할 예정이다. 내달 14일 지급 일정과 이용 방법을 홈페이지와 앱 공지사항을 통해 공개할 방침이다. 해당 이용권은 1장당 5000원 상당으로, 공단은 총 231억원 규모 이용권을 발급하게 된다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 지난 2월 오후 서울 시내의 한 따릉이 대여소에 따릉이가 세워져 있다. 2026.02.02 ryuchan0925@newspim.com

앞서 2024년 6월 28~29일 따릉이 시스템의 보안 취약점을 이용한 외부 사이버 공격에 의해 따릉이 앱 이용자들의 개인정보가 유출됐다. 지난 2월 서울경찰청 수사 과정에서 유출 사실이 확인됐다. 이용자의 이름, 생년월일, 성별, 휴대폰번호, 이메일, 주소, 체중 등이 유출된 것으로 파악됐다. 이번 이용권 제공은 개인정보 유출에 대한 보상에 해당한다.

서울시설공단은 지난 21일부터 이용자들을 대상으로 유출 사실과 보상안을 알리는 내용의 문자를 발송하고 있다. 전날 기준 대상자 62% 가량에 문자 발송을 완료했다. 공단은 해당 문자에서 "따릉이를 이용해 주시는 시민님께 진심으로 사과드린다"며 "현재까지 경찰 수사 결과 제3자 유출·유통 및 피해 정황은 확인되지 않았다"고 전했다.

문자를 받은 이용자들로부터 불만이 속출하고 있다. 개인정보 유출의 위험성에 비해 보상이 적다는 것이다. 따릉이 출시 당시부터 줄곧 서비스를 이용해왔다는 최모씨(29)는 "보상이 너무 적다"며 "지난해 SK텔레콤은 유심 정보 유출 사고 이후 전 고객 유심 교체를 비롯해 각종 보상 이벤트를 열었는데 서울시설공단은 5000원 주고 끝이냐"고 지적했다.

따릉이 사업 출범 이후 서비스를 지속적으로 이용해왔다는 한모씨(34)는 "2년 전 발생한 피해를 이제야 알려주고 보상도 30일권으로 퉁친다"면서 "이름, 생년월일, 휴대폰번호, 이메일 등 개인 식별 정보 다수가 유출된 만큼, 사실상 누군가가 이 정보를 갖고 악용해도 피해자가 금방 알아차리기 어려운 상황"이라고 꼬집었다. 이어 "사과의 의미로 보상한다면 적어도 180일권은 제공해야 하는 것 아니냐"고 덧붙였다.

서울시설공단에 따르면 해당 보상안은 앞서 공단과 서울시가 협의를 통해 결정했다. 다만 서울시설공단 관계자는 보상과 관련한 논란에 대해 "입장이 없다"고 말을 아꼈다. 그러면서도 "사고 인지 즉시 서울시와 비상대응센터를 가동해 원인이 된 웹 취약점을 보완하고 이상 접속 모니터링을 강화했다"며 "재발 방지를 위해 정기 보안 진단과 모의 침투 테스트를 정례화해 시행하고 있다"고 강조했다.

전문가들은 보상 규모 확대를 고려할 필요가 있다고 입을 모은다. 염흥열 순천향대 정보보호학과 명예교수는 "기본적으로 보상이 피해자의 요구 수준을 만족할 수 있을 정도로 제공되는 것이 바람직하다"면서 "서울시설공단이 따릉이 무료 이용 가능 기간을 확대하거나 추가적으로 피해자의 서비스 이용을 지원할 수 있는 방안을 고려해야 한다"고 분석했다.

박춘식 서울여대 정보보호과 교수는 "정보 유출 피해자가 그대로 따릉이 서비스를 이용할 수 있도록 이용권을 지급하는 방식은 일반적 보상 방법"이라면서도 "이용권을 현금으로 환산할 때 5000원 수준이라는 점에서 피해자들의 반발이 있을 수 있고 이를 고려해 따릉이 무료 이용 가능 기간을 확대할 필요가 있다"고 설명했다.

blue99@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
北TV "오늘 시간당 50~80㎜ 폭우" [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 조선중앙TV가 23일 황해도와 강원도 지역에 폭우와 많은 비가 내릴 예정이라면서 '중급경보'를 알렸다. 중앙TV는 이날 오전 10시 보도 맨 앞머리에 "황해도와 강원 국부적 지역에 시간당 50~80mm의 폭우와 80~150mm의 많은 비가 내리겠다"고 전했다. [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 조선중앙TV가 23일 황해도와 강원도 지역에 폭우와 많은 비가 내릴 예정이라면서 '중급경보'를 알렸다. [사진=조선중앙TV] 2026.07.23 yjlee@newspim.com 또 "개성과 강원도 여러지역과 평남, 황해도 일부 지역에 시간당 30~50mm의 폭우와 80~150mm의 많은 비가 쏟아질 예정"이라면서 '주의경보'를 내렸다. 중앙TV는 카드뉴스 형식의 보도를 통해 이날 오전 집중 강수지역의 강수량과 각 도별 평균강수량 등을 전했다. 북한 매체들은 앞서 보도를 통해 "27일까지 대부분 지역에 잦은 비가 내리겠고 국부적으로 폭우가 내릴 수 있다"면서 "23일에는 황남과 황북, 강원, 개성 등 여러지역이, 24~25일에는 중부 위주의 여러 지역에서 많은 비가 내릴 것"이라고 예보한 바 있다. 북한이 관영 선전매체를 동원해 기상특보를 실시간으로 전하며 촉각을 곤두세운 건 장마철 집중 호우로 인해 주택과 농경지 피해가 발생할 것을 우려한 때문으로 보인다. 핵과 미사일 개발에 치중해온 김정은 정권이 재난 예방 시설에 대한 투자나 대책마련을 소홀히 하면서 해마다 수해와 가뭄 등이 반복되고 있다는 지적도 나온다.  노동신문 등 매체들은 최근 집중호우로 인한 피해를 막아야 한다면서 노동당·내각 간부와 농장·기업소 간부들의 분발을 촉구하고 있다. [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 조선중앙TV가 23일 황해도와 강원도 지역에 폭우와 많은 비가 내릴 예정이라면서 '중급경보'를 알렸다. 사진은 중앙TV가 전한 집중 강수지역과 강수량. [사진=조선중앙TV] 2026.07.23 yjlee@newspim.com 한편 북한은 집중 호우가 내리자 임진강 상류 황강댐을 무단 방류한 것으로 파악됐다. 북한의 무단 방류는 사전통보를 약속한 남북 간 합의 위반이다. 지난 2009년 9월에는 북한의 황강댐 무단 방류로 우리 야영객 6명이 숨지고, 차량 21대가 침수되는 등 피해가 발생한 바 있다.   yjlee@newspim.com 2026-07-23 10:28
사진
원희룡, 종합특검 첫 출석 [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 서울-양평고속도로 노선 변경 의혹에 연루된 원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 처음으로 출석했다. 원 전 장관은 종합특검이 1년 넘게 노선 변경 특혜 의혹을 수사하다 이제 와 사업 백지화 선언으로 수사 대상을 바꾸고 있다며 혐의를 부인했다. 원 전 장관은 이날 오전 9시46분께 경기 과천시 종합특검 사무실에 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 도착했다. [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 서울-양평고속도로 노선 변경 및 사업 백지화 의혹을 받는 원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 2차 종합특검에 출석했다. 2026.07.23 yek105@newspim.com 그는 출석에 앞서 "1년 넘게 고속도로 특혜를 추진했다고 수사하다가 도저히 안 되는지 이제 와서는 수사 대상을 중단한 백지화 선언으로 바꿀 모양"이라고 밝혔다. 이어 "어떻게든 엮어보겠다는 의도를 가지고 있다면 마음대로 그림을 그려보라"며 "위법 사실이 없기 때문에 특검의 의도대로는 잘 안 될 것"이라고 강조했다. 다만 노선 변경 당시 김건희 여사 일가 토지와의 연관성을 알고 있었는지 묻는 질문에는 "나중에 하겠다"고 답했다. 백지화 결심 시점과 외부 지시 여부에 대해서는 답하지 않고 조사실로 향했다. 이날 특검 사무실 앞에는 오전 7시30분께부터 원 전 장관 지지자 수십명이 모였다. 인원이 늘자 경찰은 폴리스라인을 설치했고, 참가자들은 '정치특검 표적수사 국민은 안 속는다', '억지수사 중단하고 진실을 밝혀라' 등의 문구가 적힌 피켓을 들었다. 원 전 장관이 모습을 드러내자 지지자들은 그의 이름을 연호하며 "힘내라"고 외쳤다. 집회 사회자는 "원 전 장관이 사익을 추구하거나 국민에게 피해를 끼친 사실이 없다"며 "무법천지 특검은 해산하라"고 주장했다. 양평고속도로 의혹은 윤석열 정부 출범 이후 고속도로 종점이 기존 양서면에서 김 여사 일가 소유 토지가 있는 강상면 일대로 변경되는 과정에 특혜가 있었는지가 핵심이다. 종합특검은 국토부가 노선 변경을 검토하는 과정에 원 전 장관이나 대통령실 등 윗선이 개입했는지 수사해왔다. 원 전 장관은 2023년 7월 이 같은 특혜 논란이 불거지자 사업 전면 백지화를 선언했다. 종합특검은 노선 변경 의혹과 별도로 원 전 장관이 도로정책심의위원회 등 적법한 절차를 거치지 않고 사업 중단을 지시해 국토부 공무원들에게 의무 없는 일을 하게 한 것으로 의심하고 있다. 법 위반 소지가 있다는 내부 검토에도 이와 배치되는 보도자료를 배포하도록 했다는 의혹도 들여다보는 것으로 전해졌다. 앞서 종합특검은 원 전 장관에게 두 차례 출석을 통보했으나 '폐문부재'로 송달되지 않았다. 이에 지난 15일 원 전 장관의 신체와 차량을 압수수색해 휴대전화 등을 확보하고 출석요구서를 전달한 뒤 이날로 조사 일정을 조율했다. 앞서 원 전 장관을 먼저 조사했던 김건희 특검(특별검사 민중기)은 그를 피의자로 입건했지만 '윗선' 개입 여부는 결론 내지 못한 채 수사를 마무리한 바 있다. 종합특검은 이날 원 전 장관을 상대로 노선 변경과 사업 백지화 과정에 직접 개입했는지, 김 여사 일가 토지와의 연관성을 언제 인지했는지, 대통령실 등 외부와 협의하거나 지시받은 사실이 있는지 등을 집중 추궁할 전망이다. [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 종합특검 건물 앞에 원희룡 전 장관의 지지자들이 모여 있다. 2026.07.23 yek105@newspim.com yek105@newspim.com 2026-07-23 10:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동