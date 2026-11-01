PIC 사이판, 겨울방학 맞아 '아카데믹 펀 스쿨링' 프로모션

AI 핵심 요약beta
- PIC 사이판은 1일 겨울방학 맞춤형 영어교육 여행상품을 출시했다
- 현지 학교 수업과 키즈 영어 아카데미를 무료로 제공했다
- 객실·식사·워터파크 이용 포함 1주 상품은 1390달러부터다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이랜드파크 해외호텔법인이 운영하는 PIC 사이판이 겨울방학을 앞두고 영어 교육과 가족 여행을 함께 계획하는 고객을 위해 '아카데믹 펀 스쿨링' 프로모션을 선보였다. 예약은 2027년 3월 28일까지이며 투숙은 3월 31일까지 가능하다.
'아카데믹 펀 스쿨링'은 PIC 사이판이 2024년 사이판 호텔·리조트 업계 최초로 선보인 학교 연계형 '에듀캉스' 상품이다. 자녀가 현지 학교 수업에 참여하는 동안 부모는 휴양을 즐기는 구조다. 이번에는 리조트 엔터테이너 '클럽메이트'와 놀이로 영어를 배우는 '키즈 잉글리시 아카데미'를 무료로 추가했다. 소인 1인 기준 1주 과정 1일, 2주 과정 2일, 3주 과정 3일이 제공된다.
패키지는 객실 1박, 올인클루시브 식사(1일 3식), 워터파크·수영장 무제한 이용, 현지 학교 수업 참여로 구성된다. 성인 1인과 소인 1인 기준이며 소인 식사는 투숙 기간 무료다. 1주(7일), 2주(14일), 3주(21일) 중 고를 수 있고 가격은 1주 1390달러부터, 3주 3990달러부터다. 학교 수업은 만 3세, 키즈 잉글리시 아카데미는 만 6세부터 신청할 수 있다.
PIC 사이판 관계자는 "겨울방학을 앞두고 자녀의 영어 교육과 가족 여행을 함께 계획하는 부모들이 복잡한 준비 없이 패키지 하나로 해결할 수 있도록 기획했다"고 말했다.
fineview@newspim.com