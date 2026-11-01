조선호텔앤리조트, 쓱데이 맞아 객실 최대 78% 할인

AI 핵심 요약beta
- 조선호텔앤리조트가 1일 쓱데이에 500여종 상품을 선보였다
- 9개 호텔 객실과 뷔페를 할인하고 웨딩·레저 혜택도 제공했다
- 온라인몰 상품과 신규 멤버십 가입자에게 추가 할인권을 지급했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 조선호텔앤리조트가 11월 8일까지 열리는 '2026 대한민국 쓱데이'에 객실, 레스토랑, 웨딩, 레저 등 500여종의 상품을 선보인다고 1일 밝혔다.
객실은 9개 호텔에서 룸 온리, 조식 포함, 스위트 상품을 기간 한정 가격에 판매한다. 포포인츠 조선 명동 슈페리어 객실은 정상가 대비 77% 할인한 16만원대, 그랜드 조선 부산 디럭스 시티뷰 킹 객실은 69% 할인한 22만원대다. 웨스틴 조선 부산 이그제큐티브 파크 스위트 패키지는 78% 할인한 52만원대에 내놓는다. 10월 30일 오전 10시부터 11월 2일 오전 10시까지 6개 호텔 객실 상품에는 조식 2인 제공이나 10~15% 추가 할인 등을 얹는 '72시간 특전'도 적용한다.
9개 호텔 뷔페는 10~20% 할인한다. 웨딩과 가족연은 11월 30일까지 상담 후 계약하면 7개 호텔에서 대관료 할인 등 혜택을 준다. 레저는 아쿠아필드 3곳의 1+1 입장권을 선착순 300매 한정 48% 할인하고, 원더빌리지와 원더파크 이용권은 50% 할인한다. 콩코드 피트니스 S-멤버십은 30% 할인한다.
온라인몰 '조선 테이스트 앤 스타일'에서는 홈다이닝과 김치를 최대 20%, 신규 출시 슈톨렌 2종을 15%, '더 조선호텔 디퓨저 컬렉션' 3종을 최대 30% 할인한다. 유료 멤버십 '클럽조선'에 새로 가입하면 등급별로 2만~5만원의 호텔 할인권을 준다.
fineview@newspim.com